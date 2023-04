La Tenda, protagonista la musica dal vivo

C’è la musica al centro della programmazione settimanale della Tenda, dove prosegue con due appuntamenti la rassegna culturale inserita nell’ambito delle attività proposte dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Modena.

Si comincia giovedì 13 aprile alle ore 21 col terzo incontro di “Laika Circus”, kermesse di incontri curati da Laika col contributo del Comune. La serata ospita in apertura la talk dal titolo “Collettivi Urbani: Revol Wave Orchestra + Bonasera Qstsr”, dedicata ai collettivi di musicisti attivi sulla scena modenese. Durante l’iniziativa, moderata da Matteo Campioli, intervengono Grabriele Campioli, Enrico Mercati, Amanda Zelna, Ares Frau e Leonardo Gambilongo. A seguire i concerti dal vivo di Flat Bit e Tupilak e i dj set di AAS e Gambi Leone.

Ancora musica dal vivo venerdì 14, sempre alle 21, con uno dei concerti rock curati dall’associazione Intendiamoci, in collaborazione con Versus Music Project. Sul palco, nell’occasione, salgono tre band: Despite Exile, Damned Spring Fragrantia e The Wind Covenant.

Reduci dal release show a Padova, i Despite Exile tornano nella sala di viale Monte Kosica, con formazione estesa, per presentare dal vivo i brani del loro ultimo full lenght, intitolato “Wound”, uscito a fine dicembre 2022, che conferma la formazione friulana come uno dei nomi di punta in ambito metal estremo in Italia. A dare ulteriore valore alla serata le esibizioni dei Damned Spring Fragrantia, altra formazione storica della scena italiana recentemente tornata a macinare in studio e live dopo un periodo di standby, e dei The Wind Covenant, progetto nato a inizio decade e che ha visto di recente la pubblicazione del primo disco in studio, intitolato “Conjuration”.

Infine, nel weekend alla Tenda si svolgono gli appuntamenti legati al Premio Stefano Chiarini, a cura di Alkemia Laboratori Multimediali. Il Premio, dedicato alla figura del giornalista del “Manifesto” Stefano Chiarini prematuramente scomparso, si propone di istituire un riconoscimento all’impegno sul tema del Medio Oriente e in particolare della Palestina, con una speciale attenzione per il mondo dei media e della cultura.

Il calendario completo di tutte le iniziative e le modalità di prenotazione sono consultabili sui canali social e sul sito web de La Tenda all’indirizzo www.comune.modena.it/latenda. Per informazioni: mail latenda@comune.modena.it, telefono 059 2034810.