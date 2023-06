Sassuolo, "La Traviata" in Piazzale della Rosa

Lunedì 3 luglio alle ore 21.00 nella splendida cornice di Piazzale Della Rosa a Sassuolo, presentata dalla Scuola Corale “G. Puccini”, andrà in scena uno degli eventi di pregio della stagione estiva sassolese: “La Traviata” di Giuseppe Verdi nell’ambito della rassegna estiva Estate Della Rosa.

Nel capolavoro verdiano la Corale si è già cimentata con successo giusto venti anni fa – era il 6 marzo 2003 – al Teatro Carani. Rappresentazione che segnò, come a suo tempo evidenziato dall’indimenticato Roberto Costi, il ritorno al “Carani”, dopo lunga assenza, del melodramma. Oggi l’opera viene presentata in forma semiscenica con un cast di assoluto livello che include grandi voci della scena lirica italiana nei ruoli principali dell'opera: il soprano Tania Bussi sarà Violetta Valéry, il tenore Mirko Matarazzo vestirà i panni di Alfredo Germont e il baritono Maurizio Leoni quelli di Giorgio Germont. Accanto a loro giovani talenti di sicuro interesse: il mezzosoprano Victoria Vasquez Jurado sarà Flora, Annina sarà interpretata dal soprano Yoriko Okai, mentre il basso Takeshi Sawachi impersonerà il Marchese d'Obigny e il baritono Alex Franzò si esibirà nel doppio ruolo del Barone Douphol e del Dottor Grenvil.

Lo spettacolo, realizzato grazie al sostegno del Comune di Sassuolo e della Fondazione di Modena, nasce da una collaborazione tra la Scuola Corale “G. Puccini” e il Circolo Amici della Lirica “R. Malagoli”, che proseguono nel loro fortunato sodalizio dopo il successo conseguito lo scorso anno con “Cavalleria Rusticana”, che dopo il debutto a Sassuolo è stata replicata nel marzo scorso a Formigine e sarà di nuovo in scena il 29 settembre all'Auditorium Ferrari di Maranello. Anche per “Traviata” è prevista una replica il 16 settembre prossimo, sempre a Maranello, e si stanno costruendo relazioni e contatti per future riprese dell'opera. La direzione è affidata al M° Simone Guaitoli; al violino si esibirà Veronica Medina, mentre Claudia Rondelli sarà Maestro Concertatore al Pianoforte. Il Preludio all'inizio dell'opera sarà eseguito dall'Ensemble di flauti della Scuola media ad indirizzo musicale “F. Ruini” di Sassuolo diretto da Alice Cappelletti.

L'ingresso è libero.