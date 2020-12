"La vasca del Führer", un viaggio nella storia con Serena Dandini a Forum Eventi

È una viaggio nella storia del secolo scorso il nuovo libro di Serena Dandini "La vasca del Führer" (Einaudi): l'autrice lo presenta in diretta streaming domenica 6 dicembre alle 17.30 a BPER Forum Eventi.

La trama

È un'immersione nella vita romanzata di Elizabeth - detta Lee - Miller, modella americana e fotografa, tra le prime reporter donna a entrare a Dachau e Auschwitz-Birkenau dopo la Liberazione come inviata di Vogue, la rivista per cui era stata ragazza copertina. Musa e compagna di Man Ray nella Parigi dei surrealisti, amica di Pablo Picasso, attrice per Bunuel, Lee spiazza tutti con il suo spirito autonomo e anticonformista. Dirà "preferisco fare foto che essere una foto" e aprirà un suo studio a New York, ma arriverà a scattare sotto le bombe di Londra e tra le rovine dell'Europa devastata dalla guerra. Provando a resistere all'orrore con alcol e benzedrina, o chiudendosi in una lussuosa fattoria del Sussex con un figlio arrivato a 40 anni e 2000 libri di cucina. La lettura del libro di Serena Dandini è come uno specchio che rimanda tante domande alle donne di oggi. Abbiamo il coraggio di guardare dritto negli occhi il Male? Quanto si paga l'indipendenza? Cosa abbiamo sacrificato per un uomo o per la sicurezza economica e psicologica?

Sarà possibile seguire l'incontro con l'autrice dalla pagina Facebook "BPER Forum Monzani" oppure dal sito web del Forum.