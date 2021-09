"La vita è tutta un film": lo spettacolo della compagnia teatrale Andrea Ferrari in scena a Guiglia

Domenica 19 settembre alle ore 18 nel cortile del Castello di Guiglia andrà in scena lo spettacolo “La vita è tutta un film!” di Autori vari, ideato, presentato e diretto da Andrea Ferrari. In scaletta, monologhi, dialoghi, sketch del repertorio comico e classico del panorama teatrale musicato dalle colonne sonore più famose del cinema.

Ci sono molteplici modi di proporre l’Arte scenica: se è vero che il Teatro è un’imitazione della Vita, anche il Cinema, neonato figlio dell’Arte scenica, è Teatro, pertanto, La vita è tutta un film! Protagonisti interpreti sono Anna Stroppiana, Cristina Azzolini, Daniel Dalmazio, Elena Barzaghi, Ilaria Sita, Loredana Fornelli, Mario Saverio de Candia e Natalina Battipaglia.

L'evento è organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Guiglia nel rispetto delle normative anti-Covid. L'accesso è libero e gratuito ed è richiesto il green pass. In caso di maltempo, lo spettacolo si tiene al chiuso, nella Sala degli Specchi del Castello. Un appuntamento che segna la ripartenza della Scuola di recitazione di Nuova Didattica Teatrale, giunta al suo 18° anno di attività, per la stagione 2021-2022 la cui presentazione avverrà lunedì 27 settembre alle ore 19 presso la Sala ANMIG di Viale Muratori, 201 a Modena. È obbligatoria la prenotazione al 338.2434005. Per tutte le informazioni: www.andrea-ferrari.info

