Letture, musica, arte e laboratori a palazzo Santa Margherita per tutta la giornata di sabato

Letture, musica, arte e laboratori: sono diverse le proposte per bambini e famiglie sviluppate in sinergia a Palazzo Santa Margherita dalla Biblioteca Delfini e da Fmav Fondazione Modena Arti Visive, insieme in una speciale giornata di auguri di Natale. L’appuntamento, una vera e propria festa aperta a tutti dai bambini ai più grandi passando per le famiglie, è per sabato 16 dicembre nel complesso di corso Canalgrande 103.

Le iniziative cominciano già al mattino, grazie alle volontarie del progetto “Nati per leggere” che animano gli incontri di lettura. Alle ore 10, in sala Conferenze, è in programma l’incontro “Piccole storie e racconti dal bosco”, per bimbi da 0 a 3 anni, seguito alle 10.45 da “Musiche per piccoli cembali” di Riccardo Castagnetti alle tastiere storiche; alle 11.15 ci si sposta al Museo della Figurina, al primo piano di Palazzo Santa Margherita, per le letture “Figurine d’inverno. Storie per accendere l’albero” che sono dedicate, invece, a bambini da 3 a 6 anni.

Nel pomeriggio spazio alla musica. Alle 16, sullo scalone che conduce agli spazi di Fmav si tiene il piccolo concerto “Musiche celestiali” di Mutinae Plectri con strumenti a pizzico, mandolini e chitarre, mentre alle 16.30 il Gospel Experience choir si esibisce nel live “Trionfo di voci” nel Chiostro. Alle 17.30, poi, nella piazzetta della Delfini è in programma il secondo concerto di Mutinae Plectri.

Intanto, alle 17 il Museo della Figurina riserva al pubblico una visita a tema: “Album di Natale”; per l’intera giornata, inoltre, Fmav offre l’ingresso libero alle mostre ospitate nei propri spazi e alle 18 è prevista la visita guidata all’allestimento “Evan Roth. Mondi distorti”.

Alle iniziative si affiancano laboratori creativi sul tema “Auguri in figurina. Crea i tuoi biglietti natalizi”: appuntamenti dalle 11.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 e nel frattempo all’albero di Natale collocato nel Chiostro è possibile appendere auspici, propositi e sogni per il 2024. Sempre nel Chiostro, dalle 15 alle 19 il bar del palazzo offre a tutti vin brulé e cioccolata calda.

All’interno della Delfini, infine, è attiva la bancarella natalizia dei libri d’occasione. Nella sala Chiesa e nella sezione ragazzi si possono trovare in vendita romanzi, saggi, fumetti, testi in lingua originale, cd e dvd a partire da 50 centesimi e fino a un massimo di 4 euro: titoli per tutti i gusti da leggere, ascoltare e guardare durante le festività.

Maggiori informazioni al telefono (059 2032940) e online sui siti biblioteche.comune.modena.it e www.fmav.org.