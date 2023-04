Laboratori del Fab Lab Junior di aprile: tutti gli appuntamenti gratuiti per bambini e ragazzi

Indirizzo non disponibile

Nel mese di aprile al FabLab Junior di Casa Corsini sono in programma ancora tanti laboratori gratuiti per bambini e ragazzi.

Le attività, sostenute da Fondazione Modena e dal Comune di Fiorano Modenese, si svolgono tutte alle ore 17.00 presso Casa Corsini, nello spazio dedicato alle nuove tecnologie e alla robotica educativa per ragazze e ragazzi, in via Statale 83 a Spezzano di Fiorano. L’iscrizione è obbligatoria all’indirizzo email info@casacorsini.mo.it, i posti sono limitati.

Il primo laboratorio è in programma giovedì 13 aprile: “Paper City Led. Costruiamo la nostra mini città che si illumina al buio” per bambini dai 6 ai 9 anni.

Martedì 18 aprile arriva “Climbing Monkey”, la scimmietta robot Lego che i bambini dai 6 ai 9 anni, dovranno portare ad attraversare la foresta.

Giovedì 20 aprile tornano i “Labirinti con Sphero”, laboratorio per ragazzi dai 10 ai 14 anni. Infine mercoledì 26 aprile gli appuntamenti del mese di aprile si concludono con “Makey Makey. La tastiera più pazza che ci sia”, laboratorio per ragazzi dai 10 ai 14 anni.