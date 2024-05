Alle Salse di Nirano un weekend di passeggiate, laboratori e pilates

Appuntamento con un grande evento alle Salse di Nirano: una passeggiata naturalistica con un laboratorio di costruzione di nidi e mangiatoie per gli uccellini, per scoprire la biodiversità custodita dalla nostra Riserva. L'appuntamento è alle 16 sabato 25 maggio. Ecco il programma: ritrovo alle 15.45, dopodiché inizierà la passeggiata guidata all’interno del più vasto e peculiare complesso di "salse" della regione, con visita al campo-catalogo di frutti antichi e all'ecomuseo Cà Rossa (Attività consigliata dai 6 anni in su).

Alle 18 all'ecomuseo Cà Rossa laboratorio di costruzione di nidi artificiali e mangiatoie con legno e altri materiali naturali (pigne, rametti, foglie, muschio, ecc.), da portare a casa o a scuola per creare una piccola oasi di biodiversità nel cortile e in balcone. Necessario iscriversi, e le informazioni sono presenti sul sito del Comune. Portare con se cappellino, borraccia e merenda.

Il giorno successivo, domenica 26 maggio dalle 10.30 appuntamento con “Salse for wellness”. Il pilates è una ginnastica rieducativa, preventiva e riabilitativa, focalizzata sul controllo della postura. Regalati del tempo insieme ad un’istruttrice per guadagnare armonia e fluidità nei movimenti nella splendida cornice delle Salse di Nirano. Necessario: abbigliamento sportivo comodo e materassino. Ingresso gratuito.