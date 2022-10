Al laboratorio aperto l'incontro "Digital spending Up"

È indirizzato principalmente a istituzioni, imprese e scuole l’incontro “Digital speeding up”, in programma martedì 11 ottobre, dalle 10 alle 13, al Laboratorio Aperto di Modena nel quale il Laboratorio presenta i progetti e gli strumenti per accelerare la trasformazione tecnologica e l’alfabetizzazione digitale.

Nel corso dell’incontro, aperto a tutti gli interessati, saranno approfondite le aree di intervento e le attività che il Laboratorio Aperto può svolgere a beneficio delle imprese culturali e creative, delle istituzioni educative e della cittadinanza.

Dopo i saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi e l’introduzione di Massimo Mezzetti, esperto di progettazione culturale per lo sviluppo del territorio che coordina la mattinata, intervengono Fabio Sgaragli, di Fondazione Giacomo Brodolini, che presenta il progetto “Competenze 4.0”; Antonella Capalbi, ricercatrice in Sociologia dei processi culturali e comunicativi di UniMoRe, su “L’esperienza di Clap, Cultural Lab Platforming”; Carolina Tironi, referente per la formazione di Future Education Modena, che approfondirà il “creative learning”, nuove esperienze di apprendimento in laboratorio. La mattinata si conclude con la proiezione del video “La trasformazione digitale per la cultura” e con l’intervento di Michele Trimarchi, docente di Economia della Cultura all’Università di Venezia che discuterà con Massimo Mezzetti di trasformazione digitale come agente di valorizzazione del patrimonio storico.

L’appuntamento, promosso dal Comune di Modena in collaborazione con il Gruppo Maggioli, continua un ciclo di incontri, iniziato con “Flanerie” lo scorso giugno, che prevede altri due incontri dedicati alle innovazioni in rete con tutti i Laboratori Aperti dell’Emilia Romagna (giovedì 3 novembre dalle 10) e a Modena città creativa Unesco per le Media arts, evento internazionale con la partecipazione delle altre città creative Unesco, in programma venerdì 11 novembre.