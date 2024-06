Al Lapidario Estense laboratorio per piccoli archeologi

In occasione delle giornate europee dell’archeologia, sabato 15 giugno al Lapidario Estense di Modena appuntamento con un laboratorio per piccoli archeologi in due turni per altrettante fasce d'età: alle 16.30 (età consigliata 6-11 anni) e alle 18 (età consigliata 3-5 anni).

Il Lapidario è il museo più antico della città. È così vecchio che… è quasi un reperto archeologico lui stesso! L'evento è l'occasione per scoprire insieme come è nato, chiedendosi: ma questi reperti da dove vengono? Come sono finiti qui? E soprattutto: perché? Per rispondere a queste domande verranno svolte alcune attività che faranno scoprire ai piccoli partecipanti quante storie ci può raccontare un reperto quando viene “ascoltato” nel modo giusto.Il laboratorio prevede, tra el varie attività, mini scavo archeologico, avventure e disavventure di una lastra romana: una storia da “ri-costruire” insieme e un album da colorare… di 2000 anni fa!

La partecipazione è gratuita, per informazioni e prenotazioni: federica.muzzarelli@cultura.gov.it (è consigliata la prenotazione entro le 18.00 di venerdì 14 giugno; indicare nome ed età del bambino e lasciare un recapito telefonico, attendere conferma).