Laboratori per bambini, tornano gli appuntamenti dell'Ecomuseo Ca' Rossa

Domenica 16 maggio all'Ecomuseo Cà Rossa di Fiorano Modenese, dalle ore 16.30, ricominciano le attività per bambini e famiglie, all’aperto, in mezzo alla natura.

Il laboratorio 'Curiosi per natura!’ permette ai ragazzi di osservare ed esplorare nella natura, attraverso il divertimento e la sperimentazione. L’attività è curata da Ecosapiens e La Lumaca.

Il costo è di 5 euro a partecipante. L'attività è a numero chiuso e in osservanza dei protocolli anti-contagio. E’ obbligatorio indossare la mascherina. Prenotazioni on line a questo link. Le iniziative per famiglie e bambini, proseguono nelle prossime domeniche.



