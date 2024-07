Alla Fabbrica delle Arti di Pavullo un laboratorio creativo per raccontare l’uomo nuovo, il tempo e lo spazio

Appuntamento il 13 luglio alle 9.30 alla Fabbrica delle Arti di Pavullo con il laboratorio creativo "Un diorama per raccontare l’uomo nuovo, il tempo e lo spazio". Il laboratorio è rivolto a persone di età superiore ai 60 anni. Il laboratorio prevede la realizzazione, con materiali di scarto, di un diorama, un piccolo mondo in una scatola, un’occasione per riflettere sulle cause, effetti e rimedi del cambiamento climatico. Una riflessione personale, intima che scava nel passato e mette a confronto ciò che era, con ciò che sarà.

Verranno proposti testi di letteratura contemporanea che trattano l’argomento: relazione uomo-clima. Attraverso il metodo caviardage si realizzerà con componimento poetico, che prenderà forma d’arte tridimensionale. Il laboratorio sarà condotto da Simona Negrini, Storico dell’arte specializzata in storia dell’arte, responsabile Gallerie Civiche di Palazzo Ducale e atelier Fabbrica delle Arti. Illustratrice. La partecipazione è gratuita ma i posti sono limitati. E' necessario iscriversi contattando Anziani e non solo - Tel. 059-645421 - info@anzianienonsolo.it.