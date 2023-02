Un laboratorio sulle "mappe di Modena" all'Archivio Storico

“Mappe di Modena. Dalla città reale a quella immaginata” è il titolo del laboratorio per bambini e bambine dai 7 ai 13 anni in programma domenica 12 febbraio all’Archivio storico del Comune di Modena, a Palazzo dei Musei (con ingresso da viale Vittorio Veneto 5).

L’iniziativa fa parte di “L’archivio sono io #2”, il ciclo di quattro laboratori storico-creativi, curati da Pophistory, che tracciano un percorso nella vita passata della comunità modenese, attraverso i suoi luoghi e i suoi sapori grazie al patrimonio documentale custodito in Archivio. Piccoli archivisti curiosi possono, così, imparare a conoscere la città divertendosi, per comprendere come il presente affondi le proprie radici nel passato.

In “Mappe di Modena”, i partecipanti partiranno dalle mappe storiche per scoprire i cambiamenti avvenuti nel tempo nei luoghi cittadini importanti per tutta la comunità riflettendo su cosa conserverebbero e cosa, invece, cambiarebbero. Le osservazioni saranno la base per costruire una nuova mappa della città immaginata.

Il laboratorio si svolge negli spazi del Dida, a Palazzo dei Musei, in due turni divisi per fasce d’età: dalle 15 alle 16.30 per bambini e bambine dai 7 ai 10 anni; dalle 17 alle 18.30 per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 13 anni. L’ingresso è gratuito ma è necessario prenotarsi via mail (info.archivio.storico@comune. modena.it). Per informazioni: www.comune.modena.it/archivio- storico; 059 203 3450.

Ogni incontro è preceduto da una breve visita a tema all’Archivio storico, durante la quale i partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto di riferimento.

I prossimi appuntamenti saranno “Monumenti da copertina”, domenica 16 aprile, e “Io, Archivio”, domenica 7 maggio.