Teatro dei Venti: arriva un laboratorio di scrittura con Azzurra D'Agostino

Prezzo 100 euro con sconti per i Corsisti del Teatro dei Venti (20%) e per gli Abitanti Utopici (10%)

Al Teatro dei Venti proseguono i weekend di formazione. In arrivo il Laboratorio di scrittura “La Misura Umana” condotto da Azzurra D’Agostino sabato 18 e domenica 19 marzo, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30 in entrambi i giorni, presso la sede del Teatro dei Venti in via San Giovanni Bosco 150. Un laboratorio diretto a chiunque voglia mettersi alla prova con la scrittura poetica, per la scena e la scrittura collettiva, ma anche un momento per condividere suggestioni di lettura, pagine, pensieri e bellezza, per scrivere insieme.

Il laboratorio sarà un momento di confronto con la scrittura (con un’attenzione in particolare verso quella poetica) quale forma di esplorazione di sé e ascolto degli altri, finalizzato a impostare un lavoro di scrittura individuale e anche raccogliere testi e parole utili alla comunità.

Può la scrittura essere un momento di rivelazione? In che senso e modo? Può fondare nuove realtà, verità, alleanze, sorellanze e fratellanze? Può davvero dire qualcosa oltre a noi stessi, non solo agli eventuali lettori, ma anche al pubblico di un teatro, agli allievi di una scuola, ai bambini, agli amministratori di un territorio?

“La scrittura è un modo per prendere delle misure, in qualche modo” – dice Azzurra D’Agostino, poeta, drammaturga e conduttrice del laboratorio – “serve a esplorare i confini tra le parole e le cose, tra i vari lati di noi, tra noi e il mondo, tra noi e gli altri. Case, alberi, animali umani e non umani. Qualcosa di cui abbiamo comunque bisogno per ricordarci che non siamo solo animali prestazionali. E che non siamo soli. Questo è il punto di partenza per far sì che la scrittura stessa diventi un’esperienza conoscitiva, un’azione civile e una pratica d’arte.”

La scrittura collettiva, in particolare, è una pratica che non solo favorisce il fluire delle parole, ma crea anche momenti di scambio, costruzione di senso corale, possibili indicazioni di nuove rotte. Scrivere serve anche a nominare, insieme, il mondo che ci circonda, per ristabilire codici che ci permettano collettivamente di riconoscerci.

Si lavorerà sulla poesia, sulla scrittura per la scena, sulle possibili declinazioni narrative del tema dell’abitare il mondo e di che cos’è una comunità. Non occorre avere pregresse esperienze di scrittura. Il costo del workshop è di 100 €. Sono previsti sconti per i Corsisti del Teatro dei Venti (20%) e per gli Abitanti Utopici (10%).

Per partecipare ai workshop è necessaria la tessera Arci 2023.Tutti i Workshop e i corsi sono curati e organizzati dal Centro di Formazione del Teatro dei Venti a Modena con il patrocinio del Comune di Modena, all’interno dell’offerta Arci Corsi.

Per info e iscrizioni: https://corsi.teatrodeiventi.it/laboratorio-di-scrittura/