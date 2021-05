Dialogo cristiano-islamico, continua a Carpi il Laboratorio Teologico

Inizierà sabato 8 maggio il VII modulo per l’anno 2020-2021 del Laboratorio Teologico “San Bernardino Realino” per l’evangelizzazione, l’inculturazione della fede e il dialogo interreligioso, promosso dalla Diocesi di Carpi.

Il tema scelto è “Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune. Il dialogo cristiano-islamico dal concilio Vaticano II al Discorso di Ur”, con particolare riferimento al recente viaggio apostolico di Papa Francesco in Iraq (5-8 marzo 2021).

Questi gli incontri, che si svolgeranno sempre dalle 9.00 alle 12.15 in streaming. A seguire il programma completo

Sabato 8 maggio: Da Nostra aetate allo “scontro di civiltà”, Brunetto Salvarani, docente di Missiologia e Teologia del dialogo presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (Fter) di Bologna.

Da Nostra aetate allo “scontro di civiltà”, Brunetto Salvarani, docente di Missiologia e Teologia del dialogo presso la Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna (Fter) di Bologna. Sabato 15 maggio: Il punto di vista musulmano sul dialogo cristiano-islamico, Adnane Mokrani, docente di Studi islamici e Relazioni islamo-cristiane presso la Pontificia Università Gregoriana, Roma, e Brunetto Salvarani.

Il punto di vista musulmano sul dialogo cristiano-islamico, Adnane Mokrani, docente di Studi islamici e Relazioni islamo-cristiane presso la Pontificia Università Gregoriana, Roma, e Brunetto Salvarani. Sabato 22 maggio: Camminare insieme. Il progetto di Papa Francesco, da Abu Dhabi al viaggio in Iraq, Brunetto Salvarani.

Laboratorio Realino, un cammino sinodale

Il Laboratorio Teologico Realino ha iniziato le sue attività nel settembre 2020 nell’ambito di un cammino in chiave sinodale, secondo le indicazioni del Vescovo Erio Castellucci, con l’intento di rilanciare la Scuola di Teologia. La nuova proposta di formazione si raccorda con i percorsi elaborati dal dipartimento di Teologia dell’evangelizzazione della Fter. Direttore del Laboratorio Realino è don Maurizio Marcheselli, che guida il suddetto dipartimento; nello “staff” dei curatori don Luca Baraldi, direttore locale; monsignor Ermenegildo Manicardi; il professor Brunetto Salvarani; don Federico Badiali, docente di Teologia sistematica alla Fter.

Per informazioni e iscrizioni: Marco Catellani - m.catellani70@gmail.com; Patrizia Torrebruno - patty.torrebruno@gmail.com.