Al teatro Storchi laboratorio di magia con Lalo Magic

7 € a bambino, 10 € in tutto se i bambini sono 2

Prezzo 7 € a bambino, 10 € in tutto se i bambini sono 2

Sabato 20 aprile alle 19 torna l'appuntamento con "Vengo anch’io!", il calendario di laboratori creativi per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni mentre i grandi sono a teatro. In occasione dello spettacolo Fedra di Federico Tiezzi si terrà il laboratorio di magia a cura di Lalo Magic "WorkshoW".

Grazie al WorkshoW di magia di Lalo Magic i bambini potranno assistere ad un vero show di magia che li trasporterà nel mondo della prestigiazione, per poi provare a costruire e personalizzare semplici ma veri attrezzi magici con cui portare in scena le loro magie. Infine sarà possibile tenere il proprio gioco di magia per continuare a divertirsi a casa con amici e parenti.

Il costo di ogni appuntamento di Vengo anch’io! è di 7 € a bambino, 10 € in tutto se le/i bambini sono 2 oltre al prezzo del biglietto dello spettacolo per i genitori ridotto del 20%. Disponibilità limitata e fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria: 059.2136021 – biglietteria@emiliaromagnateatro.com.