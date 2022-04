La Lambruscolonga è pronta con la 17° edizione: ecco percorsi, vini e locali

Venerdì 6 maggio dalle ore 19 il centro storico di Modena, dopo il grande successo delle precedenti 16 edizioni, tornerà ad ospitare la “Lambruscolonga”. Un’occasione imperdibile per chi vuole sperimentare l’esperienza dell’unico tour eno-gastronomico-storico incentrato sul lambrusco, vino simbolo della città e del territorio e uno dei prodotti tipici italiani più rivalutati in patria e all’estero.

La Lambruscolonga si snoderà attraverso tutto il centro storico e i viali del parco al fine di valorizzare sapori ed eccellenze, e i partecipanti potranno scegliere tra 3 diversi percorsi: Braghèr. Ciocapiàt e Dagdalgas, composti da tappe raggiungibili a piedi, in bicicletta o monopattini, e ad ogni tappa si potranno degustare il lambrusco prescelto per quel locale e uno stuzzichino abbinato ad hoc per esaltarne il sapore. E per la prima volta saranno in vendita in edizione limitata anche le splendide T-Shirt in dialetto modenese con i nomi dei percorsi, targati “Hope Disorder”

I locali

Ecco i prestigiosi Locali aderenti: Bobotti, Zooky Cafè, Elio Park, I Picari, Caffè del Corso, Sosta Emiliana, Maxela, Osteria di Modena Rossi, Iodio Puro, Salsedine, Caffè Concerto, Maison Livre, Tigellino Ducale, La Smorfia, In Vino Veritas, Verace 62, Gossip Food&Drink, oltre alla Lambruscheria. Tutti i percorsi termineranno in largo San Giorgio/Piazza Roma dove da tradizione suoneranno gli Onirica, a metà dei percorsi in Piazza Grande avremo il piacere di ascoltare il duo piano e voce Re&Carpi. mentre al nastro di partenza saremo in compagnia del noto cantautore e artista modenese Giordano Cestari che si esibirà live sia attraverso le sue canzoni del suo nuovo album “Chaturanga” che esponendo diverse opere pittoriche lungo Calle di Luca il cui ricavato andrà al 50% in beneficenza.

Per chi vuole come sempre potrà chiudere la Lambruscolonga anche dopo le 23 presso il Gossip bar del Parco Novi Sad che per l’occasione inaugurerà la stagione estiva con musica live e una illuminazione straordinaria ad hoc come simbolo dell’importanza di tenere vivi i locali contro la microcriminalità.

Le cantine

Ed ecco le 17 rinomate Cantine di Modena, Reggio e Mantova che parteciperanno a questa edizione: Gavioli Antica Cantina, Fondo Bozzole, Confini del Vini, La Piana Winery, Bugno Martino, Venturini Baldini, Azienda Agricola Pezzuoli, Cantina Settecani, Paltrinieri, Giacobazzi Vini, La cantina di Argelato, Vitivinicola Fangareggi, Cantine Virgili, Lebovitz, Cantina Puianello, Cantina di Quistello e Cantina della Volta

Svolgimento e biglietti

I percorsi inizieranno come da tradizione in Calle di Luca 16, presso l’area esterna della Lambruscheria, dove oltre al ritiro dei biglietti i primi 500 partecipanti riceveranno il richiestissimo calice griffato dal “Consorzio di Tutela del Lambrusco” dallo stelo rosso, che si potrà anche portare a casa al termine della manifestazione o restituire all’infopoint ritirando la cauzione iniziale.

Inoltre per la prima volta sarà presente durante l’evento Wother, un progetto di valorizzazione del nostro territorio attraverso bellissimi brick di Acqua in cartone, ecosostenibili e griffati per Modena dal noto illustratore Ale Giorgini. L’acqua sarà in omaggio a tutti i partecipanti del percorso DagDalGas e sarà anche disponibile a € 1,50 per tutti coloro che la vorranno acquistare, nella zona della partenza dei tre percorsi.

I ticket sono acquistabili da oggi in prevendita su www.lambruscheriamodena.it al prezzo di 19€ (Bragher) 23€ (Ciocapiat) e 21€ (DagDalGas), oppure in formato cartaceo presso la sede della Lambruscheria di Calle di Luca 16 tutti i giorni dalle 18 alle 22. Aggiornamenti della manifestazione ogni 12 ore in tempo reale su Instagram, su Facebook, su Tik Tok, e sul canale Telegram LambroFans, con contenuti sempre nuovi grazie ai ragazzi del LambroStaff.

Con il patrocinio del Comune di Modena e del Consorzio di Tutela del Lambrusco, in collaborazione con Confesercenti Modena e ModenAmoreMio, l’evento ha l’importante supporto di BPER Banca, Alcar Uno e Laboratorio Test.

I Partner di questa edizione sono: il Guinness World Record Alle Tattoo che si esibirà in una performance presso la gelateria “Fred” di Piazza Roma, la squadra di Basket in Carrozzina di Reggio Emilia e Modena ASDRE, la Maison “Anna Marchetti”, l’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari “UPPI”, l’ “Ordine del Nocino di Modena”, il portale “Spiiky”, l’app territoriale “Modena in Vetrina e a Domicilio”, la web radio “Radiamo”, l progetto “Modena riapre”, l’associazione SanFra, l’azienda di manutenzione “ATR Service” e il negozio di abbigliamento “Hope”.

Territorio sempre più coinvolto con l’agenzia immobiliare Casa Mia che per la prima volta entra come partner ufficiale.

L’evento nato da una idea di Alessio Bardelli e Valentina Reggiani e organizzato dalla Lambruscheria di Calle di Luca 16 in collaborazione con la giornalista Annalisa Servadei, continua ad avere convenzioni con Hotel e B&B locali per permettere ai tanti turisti di pernottare, e visitare al meglio la nostra città, per questa occasione 3 noti B&B del centro storico faranno lo sconto del 10% ai turisti che pernotteranno per la Lambruscolonga: Il Fonticolo, Old Town, e la Pomposa Affittacamere.

Taglio del nastro il 6 maggio alle ore 19 alla presenza del sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, rappresentanti delle istituzioni locali, e i rappresentanti delle 17 cantine vinicole assieme allo staff organizzatore che darà il via alla diciassettesima edizione stappando i Lambruschi Metodi Classici della Cantina della Volta “Christian Bellei” e della Cantina di Quistello “1.6 Armonia”, per poi iniziare il tour ufficiale.

Parte del ricavato andrà per le opere di aiuto verso la popolazione Ucraina organizzate dalla Fratres Mutinae.

Eventi collaterali

Il 7 maggio ore 18 andrà in scena la camminata, la prima a Modena di sensibilizzazione sull’endometriosi. Parteciperanno ragazze provenienti da tutta Italia insieme alla presidente dell’associazione “la voce di una è la voce di tutte” Vania Mento. La camminata partirà da Calle di Luca e dopo aver attraversato il centro storico terminerà ai Giardini Ducali dove è stata recentemente inaugurata la panchina gialla.

Alle 19 sempre in calle di luca si confronteranno sul tema politici e medici.

Tra questi saranno presenti l’onorevole Stefania Ascari il primario di chirurgia generale di Modena dottoressa Micaela Piccoli e la dottoressa Anastasia Ussia tra i massimi esperti della patologia.

Per l’evento il governatore Bonaccini invierà un messaggio video di sensibilizzazione sul tema.

Al termine si alterneranno storie e racconti di donne e la giornalista Valentina Reggiani presenterà il suo libro: “Dentro di me- Storie di dolore e rinascita”