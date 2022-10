Lambruscolonga: la 18° edizione torna in formato Gourmet

Sabato 29 ottobre - Dalle ore 19 il centro storico di Modena, dopo il grande successo delle precedenti 17 edizioni, tornerà ad ospitare la “Lambruscolonga”. Un’occasione imperdibile per chi vuole sperimentare l’esperienza dell’unico tour eno-gastronomico-storico incentrato sul lambrusco, vino simbolo della città e del territorio e uno dei prodotti tipici italiani più rivalutati in patria e all’estero.

I percorsi

La Lambruscolonga si snoderà attraverso tutto il centro storico al fine di valorizzare sapori ed eccellenze, e i partecipanti potranno scegliere tra 2 diversi percorsi: Strada dei SAPORI e strada dei SENSI, composti da tappe raggiungibili a piedi, in bicicletta o monopattini, e ad ogni tappa si potranno degustare il lambrusco prescelto per quel locale e uno stuzzichino abbinato ad hoc per esaltarne il sapore. Entrambi i percorsi prevedono l’assaggio gratuito di un cioccolatino presso gli stand aderenti di SCIOCOLA’, festival del cioccolato, partner ufficiale della Lambruscolonga.

Locali: Ecco i prestigiosi LOCALI aderenti: Maxela, Sosta Emliana, Dalla Gianna, Caffè del Corso, Verace62, In Vino Veritas in Piazza Grande e nel nuovo locale di Piazza Roma, Tigellino Ducale, Iodio Puro, Osteria Santa Chiara, I Picari, Maison Livre, Osteria di Modena Rossi, oltre alla Lambruscheria. Per chi vuole come sempre potrà chiudere la Lambruscolonga anche dopo le 23 presso il Gossip bar del Parco Novi Sad.

Le cantine: Ed ecco le rinomate CANTINE VINICOLE di Modena, Reggio e Mantova che parteciperanno a questa edizione: Gavioli Antica Cantina, Cavicchioi, Azienda Agricola Pezzuoli, Cantina Settecani, Paltrinieri, Giacobazzi Vini, Vitivinicola Fangareggi, Cantine Virgili, Lebovitz, Cantina Puianello, Cantina di Quistello, azienda agricola Minelli, Giubertoni, Albinea Canali, cantina Puianello e Cantina della Volta

Questa edizione dal titolo “Gourmet” permetterà per la prima volta a tutti i partecipanti non solo di assaggiare gli stuzzichini nei ristoranti, ma anche di prenotare per il pranzo e la cena sabato 29 e domenica 30 ottobre in tutti i ristoranti aderenti con un menu’ ideato ad hoc per la manifestazione ad un prezzo speciale, con il lambrusco tra gli ingredienti principali e come dolce il cioccolato.

Altra novità di questa edizione è la possibilità per tutti i partecipanti della Lambruscolonga di recarsi direttamente nelle cantine vinicole aderenti per assaggiare i vini direttamente dai produttori con lo sconto del 20% fino al 31/12/22.

Per la prima volta la Lambruscolonga lancia un concorso di pittura per artisti con tema “Modena&Lambrusco” per vincere la possibilità di essere esposti in una vera galleria, la Space Gallery di Modena.

La Lambruscolonga tramite la Lambruscheria aderisce al marchio “Slot FreE-R” del Comune di Modena e promuove 8 serate di gare di briscola con le nuovissime carte “GustaBriscola” di Ideas4u. Inoltre con la nuova partnership con “Modena Diary” promuove anche il nuovo “monopoly modenese” di cui Stefania Fregni è autrice insieme a Barbara Palazzini “A tal dèg”, con una carta dedicata alla Lambruscolonga.

I biglietti

I ticket sono acquistabili da oggi in prevendita su www.lambruscheriamodena.it al prezzo di 21€ oppure in formato cartaceo presso la sede della Lambruscheria di Calle di Luca 16 tutti i giorni dalle 19 alle 21. Aggiornamenti della manifestazione ogni 12 ore in tempo reale su Instagram, su Facebook, su Tik Tok, e sul canale Telegram LambroFans, con contenuti sempre nuovi grazie ai ragazzi del LambroStaff.

Taglio del nastro il 29 ottobre alle ore 19 in Calle di Luca alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali, i rappresentanti delle cantine vinicole assieme allo staff organizzatore che darà il via alla diciottesima edizione stappando i Lambruschi Metodi Classici della Cantina della Volta “Christian Bellei” e della Cantina di Quistello “1.6 Armonia”, oltre al “Metodo Ancestrale” di Albinea Canali per poi iniziare il tour ufficiale.

Con il patrocinio del Comune di Modena e del Consorzio di Tutela del Lambrusco, in collaborazione con Confesercenti Modena e ModenAmoreMio, l’evento ha l’importante supporto di BPER Banca, Alcar Uno, Italpizza.

I Partner di questa edizione sono: l’ “Ordine del Nocino di Modena”, il Guinness World Record Alle Tattoo, la squadra di Basket in Carrozzina di Reggio Emilia e Modena ASDRE, l’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari “UPPI”, l’app territoriale “Modena in Vetrina e a Domicilio”, il negozio “Hope Disorder”, la web radio “Radiamo”, e il blog territoriale “Modena Diary”.

Territorio sempre più coinvolto con l’agenzia immobiliare Casa Mia che per la prima volta entra come partner ufficiale.

E per il partecipante più fashion che invia la foto con il calice in mano in palio un buono per l’acquisto di abiti alla Maison Marchetti. A votare il ‘concorrente’ più chic saranno i titolari delle cantine.

L’evento nato da una idea di Alessio Bardelli e Valentina Reggiani e organizzato dalla Lambruscheria di Calle di Luca 16 in collaborazione con la giornalista Annalisa Servadei, continua ad avere convenzioni con Hotel e B&B locali per permettere ai tanti turisti di pernottare, e visitare al meglio la nostra città, per questa occasione 3 noti B&B del centro storico faranno lo sconto del 10% ai turisti che pernotteranno per la Lambruscolonga: Il Fonticolo, Old Town, e la Pomposa Affittacamere.

PROSSIMA EDIZIONE

Già in fase organizzativa l’edizione di maggio 2023 che vedrà nuovi importanti partner e nuovi collaborazioni sempre più di stampo internazionale e turistico, e un arricchimento della proposta per soddisfare le migliaia di richieste di partecipazione che negli ultimi anni non è stato possibile accogliere.