La Lambruscolonga torna in anteprima con un percorso esclusivo

Il vino annacquato non piace agli organizzatori della Lambruscolonga che recupereranno l’evento rinviato per maltempo domenica prossima 28 aprile dalle ore 18 alle ore 22 in attesa della ventunesima edizione ufficiale in programma l'11 maggio, all’interno del “Modena WineFood Experience”.

Rimangono confermate tutte le cantine aderenti, molte delle quali hanno appena terminato il Vinitaly, e tutti i noti locali del centro storico già previsti sul ticket acquistabile da oggi su www.lambuscolonga.it

Inoltre per ringraziare tutti i partecipanti che hanno dovuto aspettare per prendere parte all’evento domenica sarà possibile prenotare in anteprima la Tavolata storica nella Lambruscolonga di maggio ad un prezzo scontato.

Cos'è l'anteprima della Lambriscolonga?

Domenica prossima in attesa della Lambruscolonga dell'11 maggio si terrà un percorso unico dalle 18 alle 22 lungo le strade e le piazze di Modena con due novità assolute. La prima è il "30 second taste": il vino sarà raccontato dai produttori direttamente sugli smartphone di ogni partecipante, infatti la Lambruscolonga è il primo evento in Italia a disporre di “totem” dotati di chip NFC davanti ad ogni locale, sarà sufficiente avvicinare il proprio smartphone per visualizzare il produttore vinicolo che “racconta” il vino che si sta per degustare.

La seconda è la caccia al tesoro storica "Alla ricerca del calice d'oro": nei sette locali protagonisti della Lambruscolonga saranno posizionate le “mappe del tesoro” per trovare il calice d’oro nascosto nel centro di Modena a suon di indizi sulla storia di Modena.

I locali aderenti all’anteprima della Lambruscolonga sono lo Zooky Cafè, il Major Tom, il Why Not, il Bar Molinari, il Caffè Concerto, lo Stile Libero, il Tigellino Ducale e La Lambruscheria. Quanto alle cantine che faranno assaggiare i loro vini spiegandolo con i “30 second taste”,troviamo l'Azienda Agricola Pezzuoli, Bugno Martino, Cantina di Carpi e Sorbara, Cantina Gualtieri, Cantina San Martino in Rio, Cantina Settecani, Fondo Bozzole, Gavioli Antica Cantina, Giacobazzi Vini e Vitivinicola Fangareggi.