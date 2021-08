Lambruscolonga 2021. Nella notte di san Lorenzo torna l’evento con 2 nuovissimi percorsi enogastronomici

per il prezzo consultare il sito

Prezzo per il prezzo consultare il sito

Indirizzo non disponibile

Martedì 10 agosto dalle ore 19 si prevede il “TUTTO ESAURITO” come nell’estate del 2020 per la manifestazione del Lambrusco ricchissima di eventi e sorprese nella notte di San Lorenzo.

I nomi dei locali di questa edizione sono molto conosciuti sia dai modenesi sia dai turisti: Bobotti, Zooky Cafè, Elio Park, Calle9, Sosta Emiliana, Maxela, Osteria di Modena Rossi, Iodio Puro, Ciacco Modena, Salsedine, Caffè Concerto, Maison Livre, Fred, Gossip food&drink, e la Lambruscheria.

E tra le cantine vinicole nomi di grande prestigio e che hanno conseguito premi di fama nazionale e internazionale: Gavioli Antica Cantina, Fondo Bozzole, Azienda Agricola Pezzuoli, Cantina Settecani, Paltrinieri, Giacobazzi Vini, Cantina della Volta, Vitivinicola Fangareggi, Cantine Virgili, Lebovitz, Cantina Puianello.

Taglio del nastro inaugurale alle ore 20 di fronte alla Lambruscheria di Calle di Luca, accompagnati dall’artista Marco Turano, alla presenza dell’assessore Andrea Bosi, della nota stilista Anna Marchetti, del Guinness World Record Alle Tattoo e dalla Università Bocconi di Milano interverrà anche il docente di strategie digitali in economia del turismo Rodolfo Baggio. Inoltre saranno presenti i partner ufficiali: Confesercenti Modena, Consorzio Tutela Lambrusco, ModenAmoreMio, Bper Banca, Alcar Uno, Italpizza, Planetario Civico di Modena, Ordine del Nocino Modenese ASDRE Basket, Piscina VVF di Modena, Modena&Dintorni, Save Italian Beauty, Modena in Vetrina, Team Enjoy, Radiamo.

I due nuovissimi percorsi (Pegaso e Orsa Maggiore) inizieranno entrambi da Calle di Luca in un orario a scelta dalle 19 alle 22 (per evitare qualsiasi assembramento l’orario è ampio e libero) e tutte le informazioni e gli ultimi ticket sono reperibili su (ad esaurimento) e sul canale Telegram LambroFans.

Durante la lunga serata ci sarà l’osservazione delle stelle in piazza Grande e piazza Roma guidata dal Planetario Civico, il cinema in Piazza con ModenAmoreMio, ma anche la presentazione di 2 libri di prestigio e la collaborazione con il 118.

L’evento nato da una idea di Alessio Bardelli e Valentina Reggiani per la prima volta sostiene un importantissimo progetto: parte del ricavato della manifestazione sarà infatti destinato a finanziare il progetto di realizzazione dell’ambulanza per simulazioni ad alta fedeltà dedicata al vice brigadiere Massimiliano Tona e durante la serata sarà possibile effettuare ulteriori donazioni per il progetto del 118.