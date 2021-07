Lambruscolonga, due percorsi enogastronomici nel centro storico di Modena

Martedì 10 agosto dalle ore 20 il centro storico di Modena, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, tornerà ad ospitare la “Lambruscolonga”. Un’occasione imperdibile per chi volesse sperimentare, o rivivere, l’esperienza dell’unico tour eno-gastronomico-storico incentrato sul lambrusco, vino simbolo della città e del territorio e uno dei prodotti tipici italiani più rivalutati in patria e all’estero.

Visto il “Sold Out” dell’estate 2020 la Lambruscolonga avrà nuovamente la collaborazione del Planetario Civico di Modena nonchè lo spegnimento delle luci di Piazza Roma e Largo San Giorgio, per rivivere un'esperienza unica al buio nel centro di Modena, degustando i migliori vini. Inoltre per la prima volta durante la notte della Lambruscolonga ci sarà il cinema in piazza, grazie a ModenAmoreMio, e per l’occasione del 10 agosto verrà proiettato il film Stardust, con 200 posti gratuiti.

Con il patrocinio del Comune di Modena, in collaborazione con Confesercenti Modena, ModenAmoreMio e Sanfra, l’evento ha l’importante supporto di BPER Banca, Alcar Uno e altre importanti partnership che verranno svelate il giorno dell’inizio delle prevendite dei ticket, fissato per il 1 agosto, assieme a tutti i locali più prestigiosi di Modena e le cantine partecipanti, selezionate tra le migliori di Modena, Reggio, Parma e Mantova, ovvero le città del Lambrusco.

La Lambruscolonga si snoderà attraverso tutto il centro storico e i bellissimi chioschi dei viali del parco al fine di valorizzare sapori ed eccellenze, coinvolgendo 14 locali di riferimento per la cittadinanza. I partecipanti potranno scegliere tra 2 diversi percorsi composti da tappe raggiungibili a piedi, in bicicletta o monopattini, e ad ogni tappa potranno degustare il lambrusco prescelto per quel locale e uno stuzzichino abbinato ad hoc per esaltarne il sapore.

In questa quindicesima edizione, la piu’ social e smart di sempre, la Lambruscolonga potrà essere acquistata online tramite tutti i metodi di pagamento comprese le criptovalute e avrà un canale Telegram chiamato LAMBROFANS con anteprime e “segreti” della manifestazione in esclusiva gratuita per chi si iscrive. Inoltre tutti gli aggiornamenti della manifestazione ogni 12 ore in tempo reale anche sull’evento Facebook “Lambruscolonga Estate 2021” e su Instagram.

I percorsi inizieranno in Calle di Luca 16, presso l’area esterna della Lambruscheria, dove oltre al ritiro dei biglietti si riceverà un portabicchiere e un bicchiere con cauzione di 3 euro. I ticket sono acquistabili in prevendita dal 1 agosto online al prezzo di 19 € oppure in formato cartaceo presso la sede della Lambruscheria di Calle di Luca 16.

L’evento nato da una idea di Alessio Bardelli e Valentina Reggiani e organizzato dalla Lambruscheria di Calle di Luca 16, continuerà ad avere convenzioni con Hotel e B&B locali per permettere ai tanti turisti di pernottare, e visitare al meglio la nostra città.

Inoltre per la prima volta la Lambruscolonga sostiene un importantissimo progetto: nei prossimi giorni sarà infatti inaugurata, alla presenza del Dr. Stefano Toscani, direttore del DIEU Azienda USL Modena, una ambulanza completamente dedicata alla formazione di Autisti Soccorritori, infermieri e medici del servizio 118 di tutta la provincia di Modena.