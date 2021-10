Lambruscolonga, il tour enogastronomico torna in centro storico con tante novità

Venerdì 29 ottobre, dalle ore 19, il centro storico di Modena, dopo il grande successo delle precedenti edizioni, tornerà ad ospitare la “Lambruscolonga”. Un’occasione imperdibile per chi vuole sperimentare l’esperienza dell’unico tour eno-gastronomico-storico incentrato sul lambrusco, vino simbolo della città e del territorio e uno dei prodotti tipici italiani più rivalutati in patria e all’estero.

La Lambruscolonga si snoderà attraverso tutto il centro storico e i viali del parco al fine di valorizzare sapori ed eccellenze, e i partecipanti potranno scegliere tra 3 diversi percorsi: Bonissima, Ghirlandina e per la prima volta il nuovissimo percorso Mòdna-Parìs che permetterà l’assaggio dei migliori Champagne e dei migliori Lambruschi Metodi Classici di Modena, Reggio e Mantova.

Gli organizzatori della Lambruscolonga infatti hanno voluto mettere a confronto il vino italiano più venduto del mondo, il Lambrusco, con il vino francese più famoso del mondo, lo Champagne, in una formula che permette di fare un viaggio unico di bollicine d’eccellenza di 3 città italiane e 2 francesi produttrici dei famosi vini, e nel ticket aquistato ci sarà anche la possibilità di votare il miglior vino.

Con il patrocinio del Comune di Modena e del Consorzio di Tutela del Lambrusco, in collaborazione con Confesercenti Modena e ModenAmoreMio, l’evento ha l’importante supporto di BPER Banca e Alcar Uno.

Ecco i prestigiosi locali aderenti: Bobotti, Zooky Cafè, Elio Park, Sosta Emiliana, Maxela, Osteria di Modena Rossi, Iodio Puro, Ciacco Modena, Salsedine, Caffè Concerto, Maison Livre, Tigellino, La Smorfia, e il nuovissimo locale di corso Duomo “In Vino Veritas”, oltre alla Lambruscheria. Tutti i percorsi termineranno in largo San Giorgio/Piazza Roma dove da tradizione suoneranno gli “Onirica”, mentre al nastro di partenza saremo in compagnia degli “Adrenalinea”.

Ed ecco le rinomate cantine vinicole che parteciperanno a questa edizione: Gavioli Antica Cantina, Fondo Bozzole, Azienda Agricola Pezzuoli, Cantina Settecani, Paltrinieri, Giacobazzi Vini, Cantina della Volta, Vitivinicola Fangareggi, Cantine Virgili, Lebovitz, Cantina Puianello, Cantine Bassoli, Garuti Vini, cantina di Quistello, e la Cantina di Carpi e Sorbara.

Tutti i percorsi sono composti da tappe raggiungibili a piedi, in bicicletta o monopattini, e ad ogni tappa si potranno degustare il lambrusco prescelto per quel locale e uno stuzzichino abbinato ad hoc per esaltarne il sapore. Per chi vuole come sempre potrà chiudere la Lambruscolonga anche dopo mezzanotte presso il Gossip bar del Parco Novi Sad aperto fino a tardi con musica live. Inoltre conservando il ticket si potrà avere un ulteriore calice di vino nella notte di Halloween presso il nuovissimo “Volt Cafè” del Laboratorio Aperto.

Torna anche per il terzo anno l’importante collaborazione con SCIOCOLA’, il festival del cioccolato, e anche quest’anno tutti i partecipanti della Lambruscolonga potranno avere compreso nel prezzo un assaggio di cioccolato presso uno dei tantissimi stand convenzionati di Sciocolà!

In questa sedicesima edizione, sempre più social e smart, la Lambruscolonga vedrà tutti gli aggiornamenti della manifestazione ogni 12 ore in tempo reale su Instagram, su Facebook e sul nuovo canale Telegram “LambroFans” che propone anteprime e “segreti” della manifestazione in esclusiva gratuita per chi si iscrive. Inoltre ogni giorno vengono pubblicati i nuovissimi “Meme” sul Lambrusco ideati in esclusiva da Paul Green, e le video interviste ai locali e alle cantine partecipanti grazie alla nuova collaborazione con la giornalista Annalisa Servadei.

I percorsi inizieranno come da tradizione in Calle di Luca 16, presso l’area esterna della Lambruscheria, dove oltre al ritiro dei biglietti si riceverà per la prima volta il calice griffato dal “Consorzio di Tutela del Lambrusco”, il bellissimo calice dallo stelo rosso che si potrà anche portare a casa al termine della manifestazione o restituire all’infopoint ritirando la cauzione iniziale. Come da tradizione saranno presenti durante la serata anche i rappresentanti delle 15 cantine vinicole partecipanti, da cui ricevere preziose informazioni sul vino degustato lungo il percorso, coordinate dal giovane Andrea Balestrazzi, del LambroStaff.

I ticket sono acquistabili in prevendita al prezzo di 19€ (Bonissima) 23€ (Ghirlandina) e 29€ (Mòdna-Parìs), oppure in formato cartaceo presso la sede della Lambruscheria di Calle di Luca 16 tutti i giorni dalle 18 alle 22. I Partner di questa edizione sono: il Guinness World Record Alle Tattoo, la squadra di Basket in Carrozzina di Reggio Emilia e Modena ASDRE, la Maison “Anna Marchetti” che vestirà Miss Lambruscolonga, la società di valorizzazione dei beni culturali “Save Italian Beauty”, l’ “Ordine del Nocino di Modena”, l’app territoriale “Modena in Vetrina e a Domicilio”, la web radio “Radiamo”, l’hair stylist “Nunzio di Lauro”, e l’associazione Sanfra.

L’evento nato da una idea di Alessio Bardelli e Valentina Reggiani e organizzato dalla Lambruscheria di Calle di Luca 16, continuerà ad avere convenzioni con Hotel e B&B locali per permettere ai tanti turisti di pernottare, e visitare al meglio la nostra città. Inoltre per la prima volta la Lambruscolonga sostiene e co-organizza un nuovissimo progetto in programma il 26 novembre a Modena: “Calici di Luce”, un nuovo tour itinerante-gastronomico che dalla Lambruscheria attraverserà il centro storico nella notte della accensioni delle luci di Natale per raccogliere fondi per gli scopi umanitari di Hesperia Bimbi Onlus.

Quest’anno però la lambruscolonga fa il bis: a tagliare ufficialmente il nastro la sera del 28 ottobre, presso la Lambruscheria di Modena, sarà il Presidente della Regione Stefano Bonaccini che nell’occasione presenterà il suo nuovo libro “Il Paese che vogliamo”, un testo che racchiude proposte, progetti e sogni da realizzare per un paese in cerca di riscatto. La presentazione sarà moderata dalla giornalista Valentina Reggiani. Al termine il presidente di “Modena a Tavola” Stefano Corghi ci aprirà in anteprima le porte della sua nuova “Osteria Santa Chiara” per un brindisi di benvenuto e di buon auspicio.