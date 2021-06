Alla scoperta del Lapidario Romano e della Gipsoteca Graziosi

Nell’ambito delle attività per i 150 anni dalla fondazione, il Museo Civico di Modena organizza visite guidate al Lapidario Romano e alla Gipsoteca Graziosi che si svolgono il mercoledì pomeriggio a partire dal 9 giugno.

Si comincia alle 17.30 con la visita al Lapidario e si prosegue alle 18.30 con quella alla Gipsoteca: si può decidere di prenotarle entrambe o di visitare solo una delle due raccolte conservate al piano terra del Palazzo dei Musei, in largo Porta Sant’Agostino. La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotarsi (i posti sono limitati a 16 persone per gruppo) telefonando al numero 059 203 3125 o scrivendo alla mail del museo (palazzo.musei@comune.modena. it). L’appuntamento sarà replicato anche mercoledì 16 giugno.

Il Lapidario Romano ospita le testimonianze monumentali dell’antica Mutina rinvenute nel corso di scavi archeologici urbani che raccontano le storie degli antichi modenesi: grazie, infatti, alla lettura delle epigrafi e all’interpretazioni delle raffigurazioni scolpite sui monumenti funerari, riemergono le vite della schiava liberata Vetilia Egloge, del centurione Clodio, dell’imprenditore tessile Rubrio Stabilio, dei due fratelli Samii che intrapresero carriere militari.

Nell’attigua Gipsoteca, rinnovata in tempi recenti, le opere consentono di ripercorrere le fasi salienti della multiforme vicenda artistica di Giuseppe Graziosi vissuto tra l’Ottocento e il Novecento. Istituita nel 1984, in seguito all’acquisizione di un’importante raccolta di opere scultoree, pittoriche e grafiche dell’artista donata dagli eredi, espone le sculture provenienti dall’atelier del castello di Maranello, acquistato da Graziosi nel 1936, dipinti, disegni e stampe che percorrono le fasi salienti della sua vicenda artistica, dall’iniziale adesione alle tematiche del verismo sociale alle ricerche espressive stimolate dall’esperienza diretta delle opere di Rodin, all’interesse per la vita e i personaggi del mondo contadino, uno dei temi fondamentali della sua produzione.

“Alla maniera del Graziosi” è un laboratorio “da asporto” per bambini e famiglie collegato alle visite gratuite alla Gipsoteca Graziosi. In occasione delle visite guidate, è possibile richiedere gratuitamente il kit al personale di sala o presso l'Infopoint del Palazzo dei Musei. Vengono forniti fotografie e ritagli originali a partire dall’esperienza artistica di Giuseppe Graziosi, che, assemblati in modi sempre diversi saranno la base per creare opere d’arte proprio come ci ha insegnato il maestro modenese. Un divertente e semplice tutorial scaricabile dal canale Youtube del Museo Civico di Modena consente a bambini e ragazzi di realizzare il laboratorio in modo autonomo.