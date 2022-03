Giornate FAI 2022, alla scoperta dei bunker e delle trincee della "Lastra bianca"

Le vestigia del sistema di trincee tedesche, risalenti alle fortificazioni della Linea Gotica tra l'autunno del 1944 e la primavera del 1945, si trovano adiacenti all'abitato di Montese, nell'alto Appennino modenese, a circa due chilometri dal centro del paese, sulle pendici verso nord del Monte Montello, a 927 metri sul livello del mare. Le postazioni ed i sentieri che le collegano, ricavati su un fondo prevalentemente roccioso, sono ancora visibili e, recuperati da parte dell'Amministrazione Comunale negli anni scorsi, sono immersi in un ambiente boschivo. Al tempo il bosco non era presente e l'aspetto di tutti i monti della zona era sostanzialmente brullo.

Sin dai primi di marzo del 1945 le truppe alleate, in particolare i soldati brasiliani della FEB, erano trincerate di fronte all'abitato di Montese sui cui monti adiacenti, Monte Paravento, Monte Buffone e Monte Montello, che lo dominavano, i soldati tedeschi avevano piazzato la loro linea principale di difesa in quanto consideravano la zona un punto strategico. Il paese di Montese venne attaccato il 14 aprile 1945 dai soldati della Forza di Spedizione Brasiliana e conquistato lo stesso giorno dopo sanguinosi combattimenti. Ogni tentativo di conquistare il caposaldo dell'adiacente Monte Montello fu vano, nonostante i furiosi bombardamenti di artiglieria e aerei. La cima del monte venne occupata solo il 18 aprile quando i tedeschi si ritirarono e abbandonarono le posizioni. Testimonianza dei combattimenti sono il ritrovamento di resti di soldati tedeschi, sepolti alla bene meglio in loco, avvenuti anche recentemente tra le trincee del Monte Montello.'

Poiché il monte è prevalentemente roccioso i sentieri, le trincee e i bunker che ospitavano postazioni di mitragliatrice, mortai, osservatori, posti di comando avanzati e ricoveri dove si riparavano i soldati furono ricavati prevalentemente in cavità e avvallamenti naturali circondati da grosse pietre riportate e, in alcuni casi, ricoperti da tronchi d'albero con funzione di tetto, per ricavarne ripari dagli eventi atmosferici e ben mimetizzati alla osservazione aerea degli Alleati.

