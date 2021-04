"Democrazia economica": l'economista Laura Pennacchi alla Fondazione Del Monte

Protagonista del nuovo appuntamento digitale della rassegna culturale "Un libro, le idee" sarà l’economista Laura Pennacchi, che - martedì 27 aprile alle ore 21.00 - presenterà il suo nuovo libro "Democrazia economica. Dalla pandemia a un nuovo umanesimo", appena uscito da Castelvecchi.

Laura Pennacchi, economista, più volte eletta in Parlamento, è stata sottosegretario al Tesoro con Ciampi nel primo governo Prodi. Dirige la scuola “Vivere la democrazia, costruire la sfera pubblica” della Fondazione Basso e coordina il Forum Economia nazionale della Cgil. È autrice di numerose pubblicazioni su riviste e libri.

Un libro in cui l’autrice sostiene che dobbiamo imparare a destreggiarci tra i molti “capitalismi possibili” attingendo anche a quelle esperienze che, nel Novecento, hanno cercato equilibri più sostenibili tra capitale e democrazia. Secondo Pennacchi “per ridisegnare i rapporti tra economia e società, e riportare il lavoro e la sua dignità al centro della vita collettiva del Paese, come previsto dalla nostra Costituzione, diventa cruciale una «democrazia economica» a fondamento umanistico, parte di un complesso istituzionale disponibile alla sperimentazione, capace di immaginare orizzonti alternativi di impegno, e di ripensare i confini tra il mercato e tutto ciò che non è mercatizzabile, all'altezza dei tempi che stiamo vivendo”.

A dialogare con l’autrice sarà la giornalista Simona D’Alessio, firma di ANSA e del quotidiano economico-giuridico ItaliaOggi. Sono previsti gli interventi di Emanuele Felice, economista ed ordinario di Politica economica all’università di Pescara, Pierluigi Stefanini, Presidente Gruppo Unipol, e Tania Scacchetti, Segretaria nazionale CGIL. E' possibile seguire l'evento sul canale YouTube della Fondazione Mario Del Monte.