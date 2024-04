"Le Bancarelle", arriva l'edizione 'car boot': nuova vita alle cose direttamente dal baule della propria auto

Avete mai visto una bancarella su quattro ruote? Per questa edizione de "Le Bancarelle" - l'evento che Little Market organizza ogni domenica in un Comune diverso tra Modena e Provincia, con l'obiettivo di rimettere in circolo valore - l'ispirazione arriva dai paesi anglofoni in cui i 'car boot' sono una consuetudine: chi espone usa il baule della propria auto (o furgone) per allestire la propria bancarella del riuso.



L'appuntamento è domenica 28 aprile dalle 10 alle 19, presso il Centro Sportivo Comunale P. Cremonini (via Ghiarelle 324, angolo Via Berlinguer) a San Cesario sul Panaro. Dare nuova vita alle cose è un opportunità importante per tutta la cittadinanza: piuttosto che buttare cose belle, funzionanti e funzionali, puoi risparmiare e portarti a casa cose utili, aiutare il pianeta evitando sprechi, passare una bella giornata e fare nuove amicizie.

"Vieni a farci un salto con tutta la famiglia e pranza con noi - l'invito degli organizzatori -. Bar e cucina della Polisportiva sono attivi. Puoi raggiungerci in auto, a piedi, in bici e portare con te carrozzine e cani al guinzaglio. Porta una Shopping Bag per i tuoi acquisti e delle monetine per i tuoi affari".