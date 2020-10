Le fontane di Modena di oggi e di ieri, un tour a cura dell'Associazione Arianna

“Se avessi cinquantatré minuti da spendere” si disse il piccolo principe “me ne andrei lentamente verso una fontana…” (Antoine de Saint-Exupéry)

L'Associazione Arianna organizza, per la giornata di sabato 24 ottobre, una passeggiata attraverso il centro di Modena che porterà i partecipanti ad ammirare le fontane che adornano le piazze più suggestive della città e a scoprire alcune singolarità delle fontane di una volta e di oggi. Il tour, della durata di circa due ore, inizierà alle 15.30 con ritrovo in Largo San Francesco.

La prenotazione è obbligatoria: online sul sito di Modenatur con pagamento tramite carta di credito (preferibile) o contattando i loro uffici (tel.:059 220022 o info@modenatur.it) e passando presso la sede di Modenatur ad acquistare il biglietto prima della visita, negli orari di apertura.

La quota di partecipazione è di € 10,00 a persona.

I percorsi sono studiati tutti in esterni, non sono previsti ingressi in luoghi chiusi. In ottemperanza alle norme anticovid-19 i partecipanti sono invitati a presentarsi muniti di mascherina e di gel igienizzante e sono tenuti a mantenere la distanza di sicurezza.

L’associazione Arianna non percepisce proventi dall’iniziativa. Il tour è condotto da una guida turistica abilitata.