Le forme della natura, nuovo laboratorio per bambini e famiglie ai Giardini

I Giardini Ducali di Modena diventano il punto di partenza per un nuovo modo di approcciarsi alla natura e allo spazio cittadino. Foglie, fiori, sassi, rami diventano gli strumenti per costruire delle opere d’arte in relazione al paesaggio, sull’esempio degli artisti della Land Art. Piccole costruzioni da fotografare e portare sempre con sé per creare il proprio personalissimo museo. Il laboratorio è gratuito previa iscrizione sulla piattaforma Eventbrite.

