Al Teatro Michelangelo 'Le gratitudini' di Paolo Triestino

Martedì 5 e Mercoledì 6 Marzo al Teatro Michelangelo di Modena Paolo Triestino porta in scena 'Le gratitudini', l’adattamento teatrale del romanzo di Delphine de Vigan con, in scena, Lucia Vasini, Lorenzo Lavia, Valentina Bartolo e lo stesso Triestino. La storia è quella di un’anziana correttrice di bozze di origini polacche, che per anni ha accudito la figlia di una vicina di casa assente e problematica. Ora è lei ad avere bisogno di aiuto. Marie e Jerome, giovane e appassionato ortofonista, la accudiranno e la sosterranno nel suo ultimo viaggio, determinata a dire grazie a tutti coloro che l’hanno aiutata, soprattutto a chi l’ha salvata bambina dallo sterminio nazista.

"Vi siete mai chiesti quante volte al giorno dite grazie? Grazie per il sale, per la porta, per l’informazione. Grazie per il resto, per il pane, per il pacchetto di sigarette. Grazie di cortesia, quasi vuoti. Grazie a te. Grazie di tutto. Grazie infinite. Grazie mille. Grazie professionali: grazie per la sua risposta, il suo interessamento, la sua collaborazione. Vi siete mai chiesti quante volte nella vita avete detto grazie sul serio? Un vero grazie. A chi? All’insegnante che vi ha fatto amare i libri? Al ragazzo che è intervenuto il giorno in cui siete stati aggrediti per strada? Al medico che vi ha salvato la vita? Alla vita stessa?". Si apre così 'Le gratitudini' di de Vigan.

Un dirompente inno alla vita, dove quattro esistenze si intrecciano in un mirabile incrocio di sentimenti, passioni, rimpianti, ma dove tutto è ancora possibile. Basta volerlo, con caparbietà e decisione. E con un sorriso. I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito online vivaticket.com.