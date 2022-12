"Le mille bolle magiche" al Teatro Michelangelo

Un grande show dedicato a tutta la famiglia. “La Fata delle Bolle” condurrà il pubblico in un viaggio fantastico raccontando, attraverso le sue bolle di sapone, la bellezza della natura e la necessità di usare la fantasia e la creatività nel mondo quotidiano. Il pubblico non sarà solo passivo spettatore, ma i bambini potranno salire sul palcoscenico per vivere l’esperienza di “entrare in una Mega Bolla”. Poesia, fantasia e divertimento ma anche tecnologia con un finale mozzafiato dove tutti vengono avvolti.