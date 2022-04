"Le sedie" di Eugène Ionesco va in scena a Modena e Vignola

Valerio Binasco si confronta con il teatro di Eugène Ionesco allestendo Le sedie, un classico che ancora oggi demolisce tutte le convenzioni su cui si basa la nostra quotidianità. Lo spettacolo è atteso in due teatri ERT: martedì 5 aprile alle ore 21.00 al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola e poi dal 7 al 10 aprile (giovedì e venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00) sul palco del Teatro Storchi di Modena.

In occasione della replica di sabato 9, ERT / Teatro Nazionale organizza Vengo anch’io! Laboratori creativi per bambini mentre i genitori sono a teatro: FMAV Fondazione Modena Arti Visive condurrà alle 19.00 nel ridotto del Teatro Storchi In viaggio tra arte e natura, un laboratorio alla scoperta delle tracce della natura per i più piccoli dai 6 ai 12 anni.



I personaggi e le situazioni delle pièce di Ionesco sono intorno a noi, reali e riconoscibili: sono i vicini di casa che si esprimono esclusivamente con proverbi o frasi fatte, i colleghi dalla parlantina irrefrenabile, gli amici vittimisti. Michele Di Mauro (finalista ai premi Ubu 2021 nella categoria “Miglior attore o performer” proprio per Le sedie) e Federica Fracassi (premio Le Maschere del Teatro 2021 nella sezione “Miglior attrice protagonista” e Premio Hystrio 2021 all’interpretazione) sono gli interpreti di questa amara commedia, i cui tratti assurdi si dissolvono in un vortice di parole che via via perdono senso. A distanza di quasi settant’anni dal debutto dello spettacolo, al Théâtre Lancry di Parigi il 22 aprile 1952, una celebrazione dell’amore che sembra parlare direttamente al nostro presente.



Un faro abbandonato su un’isola: un vecchio e una vecchia attendono in una grande sala gli ospiti per una conferenza, una cerimonia sontuosa per accogliere un oratore e il suo messaggio fondamentale. I due, marito e moglie, rivelano goffamente la loro piccola realtà: illusioni, delirio, fallimento, ma soprattutto un grande silenzio, una mancanza di interlocutori così come di comunicazione. È un immenso vuoto quello che risuona intorno ai due anziani, circondati da una ressa di figure inesistenti, sedie che si accatastano, rumori di sottofondo, senza che nulla avvenga realmente, perché in questa farsa tragica, dove si ride con angoscia, il nodo centrale è esorcizzare la paura, la disperazione.

A partire dalla stagione 2021/2022 ERT / Teatro Nazionale offre la possibilità ai genitori di assistere ad alcuni spettacoli della stagione mentre i bambini (dai 6 ai 12 anni) partecipano a laboratori creativi nel ridotto del Teatro Storchi.

La replica di sabato 9 aprile alle ore 19.00 aderisce a questa iniziativa: FMAV Fondazione Modena Arti Visive terrà In viaggio tra arte e natura, un laboratorio alla scoperta delle tracce della natura.

Il costo di ogni appuntamento è di 7 euro per bambino, oltre al prezzo del biglietto ridotto del 20% per i genitori.

Disponibilità limitata fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria 059-2136021 biglietteria@emiliaromagnateatro.com



Fino al 30 aprile 2022, come definito nel DL del 24/03/2022, l’ingresso a teatro per assistere agli spettacoli è consentito ai possessori di green pass rafforzato e mascherina FFP2. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass.

È possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.

Informazioni e prenotazioni Teatro Ermanno Fabbri :Prezzi dei biglietti € 24 / 11. Biglietteria Teatro Ermanno Fabbri – Via Pietro Minghelli, 11 – Vignola. Orari apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 14.00, info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com | vignola.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it. Biglietteria telefonica – tel. 059 9120911.

Informazioni e prenotazioni Teatro Storchi : Prezzi dei biglietti € 25 / 10. Biglietteria– Largo Garibaldi 15, Modena. Orari apertura al pubblico: da martedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00; martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00, biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it. Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021, dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00.