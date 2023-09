Le stelle del musical in un concerto ANT al Settembre formiginese

Giovedì 7 settembre alle ore 21.00 nel Parco del Castello di Formigine la Delegazione ANT di Modena in collaborazione con il Salotto Culturale Modena promuove il concerto Le Stelle del Musical patrocinato dal Comune di Formigine ed inserito all’interno del 52° Settembre Formiginese. Francesca Taverni e Floriana Monici, due grandi performer del musical, accompagnate dai maestri Gen Llukaci al violino e Denis Biancucci al pianoforte, sono le protagoniste di un concerto esclusivo dedicato ai grandi Musical della Storia. Francesca Taverni insegna nelle migliori scuole di musical italiano e da molti anni è un’affermata interprete di questo genere, infatti nel 2016 Vince l’Oscar del Musical come Miglior Attrice Non Protagonista per il ruolo della Madre Superiora in Sister Act, ruolo che le vale anche il premio del Broadway World Regional Award.

Floriana Monici è docente di Repertorio Musical e Canto presso l’Accademia del Teatro Nazionale di Milano e ha interpretato molti ruoli nelle produzioni più famose tra cui Grease, Happy Days, Footlose e Chorus Line. Insieme eseguiranno i brani The way we were - I don't know how to love him , I am what I am –SisterAct, MAYBE THIS TIME - CABARET, NOWADAYS - CHICAGO, As if we never said goodbye - The boy from What ever happened – To my part, I dreamed a dream – Memor, Take me or leave me - The winner takes it all - Over the rainbow NEW YORK, NEW YORK, ALL THAT JAZZ – CHICAGO.

Il ricavato della serata è destinato a sostenere le attività gratuite di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore, di prevenzione oncologica che ANT garantisce sul territorio modenese. Fondazione ANT ringrazia per il sostegno: Vania Franceschelli, Motovario, Pavesi Forni, RCM, Laboratorio Test.

Per info e prenotazioni: 059 238181 – 340 4049181. Ingresso ad offerta minima di 15 €. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso l’Auditorium Spira Mirabilis, Via Pagani 25 - Formigine (MO)