Metronom presenta Ekpyrosís di Léa Porré sul Digital Video Wall

Metronom è lieta di presentare il quarto screening ospitato sul nostro DIGITAL VIDEO WALL con l’opera video

Ekpyrosís (2021) di Léa Porré.



Dal 7 marzo 2023 è possibile vedere Ekpyrosís sul Digital Video Wall h24. L’opera, realizzata dall’artista seguendo il concetto di world-building, prevede la costruzione di mondi virtuali attraverso i game engine (motori grafici utilizzati per la realizzazione di videogiochi). Porré costruisce in questo modo delle scenografie digitali, palazzi della memoria in cui far confluire storie narrative del passato e motivi mitologici. Ekpyrosís, proponendo una convenzione ciclica della storia, esorta lo spettatore ad esplorare il potenziale del sublime catastrofico nel contesto della Rivoluzione Francese e nell’epoca del Re sole. Tra macerie e evocazioni mitologiche lo sguardo riscopre una nuova definizione di tempo.



Ekpyrosís fa parte di Rabbit Hole, programmazione a cura di Gemma Fantacci per promuovere la diffusione e la sperimentazione dell’arte digitale. Attraverso la ricerca di sei artisti internazionali, Rabbit Hole scava nei meandri profondi del web per tracciare le traiettorie dei fenomeni internet capaci di plasmare ed alterare la nostra percezione della realtà.