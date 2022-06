Legalità e Costituzione: il Cardinale Zuppi e il Magistrato Spataro dialogano a Castelfranco

Giovedì 23 giugno ore 21, nell'ambito di "Fai la Cosa Giusta", Matteo Maria Zuppi - Cardinale di Bologna - e Armando Spataro - magistrato - si confrontano sul tema "Legalità e Costituzione" presso l' Auditorium Biblioteca Comunale - Piazza della Liberazione, 5 - Castelfranco Emilia (MO). Dialoga con gli ospiti Pierluigi Senatore".

"Cara Costituzione sento proprio il bisogno di scriverti una lettera, anzitutto per ringraziarti di quello che rappresenti da tempo per tutti noi. Ti voglio chiedere aiuto perchè siamo in un momento difficile e quando l'Italia, la nostra patria, ha problemi, sento che abbiamo bisogno di te per ricordare da dove veniamo e per scegliere da che parte andare. E poi che cosa ci serve litigare quando si deve ricostruire?".

Questo l'inizio della lettera che lo scorso anno il Card. Matteo Zuppi ha scritto alla Costituzione Italiana e da questo incipit partirà il dialogo tra il Cardinale Zuppi e il Magistrato Armando Spataro ex magistrato e giurista italiano, ex Procuratore della Repubblica di Torino, ex Procuratore aggiunto a Milano, coordinatore del Gruppo specializzato nel settore dell'antiterrorismo e tra i primi ad indagare sulla 'ndrangheta.

L’incontro cade a 30 anni dalle stragi di Capaci e di Via D’Amelio dove morirono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino oltre a Francesca Morvillo e a otto uomini e donne che li scortavano. Vittime di uno Stato che non è riuscito a proteggerli, ma anche figli di uno Stato che ha la sua luce nella Costituzione.