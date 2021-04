"Legalità e territorio": un seminario online sul caporalato di ieri e di oggi

Indaga sulle vecchie e nuove forme di caporalato per arrivare a riflettere sugli strumenti per tutelare il lavoro “buono” il seminario on line in programma venerdì 30 aprile, dalle 10 alle 12, nell’ambito del ciclo “Legalità e territorio”.

L’incontro, il terzo del ciclo che ha già approfondito i temi dell’usura e dell’interdittiva antimafia, è promosso dal Comune di Modena, attraverso il Tavolo della legalità, in collaborazione con Unimore, Centro studi e documentazione sulla legalità, Avviso pubblico e Libera.

Il seminario, aperto a tutti gli interessati, è indirizzato prevalentemente ad amministratori pubblici, dipendenti degli enti locali, componenti del tessuto sociale ed economico, e si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet link. La registrazione sarà poi pubblicata sul sito del Comune di Modena a questo link.

L’appuntamento di venerdì 30 aprile sarà introdotto da Elio Tavilla, direttore del dipartimento di Giurisprudenza di Unimore e coordinato da Alberto Tampieri, ordinario di Diritto del lavoro di Unimore. Intervengono Iacopo Senatori, ricercatore di Diritto del lavoro di Unimore e componente del comitato scientifico della Fondazione Marco Biagi; Maria Barberio, ricercatrice di Diritto del lavoro di Unimore; Daniele Dieci, Cgil Modena. Le conclusioni sono affidate ad Andrea Bosi, assessore alle Politiche del lavoro e alla legalità del Comune di Modena, che sottolinea come “forme di abuso dei lavoratori siano state presenti nel tempo anche a Modena dove però, oggi, le istituzioni in collaborazione con le organizzazioni sindacali stanno elaborando nuovi strumenti di tutela per i lavoratori, come il recente protocollo sui riders, tra i primi sottoscritti in Italia, riconosciuto anche dal ministero del Lavoro che ha invitato il Comune alla firma del protocollo nazionale tra Assodelivery, i sindacati e il ministero”.

Il ciclo “Legalità e territorio” si concluderà mercoledì 12 maggio con il seminario dedicato alle professioni tra etica professionale e le infiltrazioni della criminalità organizzata.