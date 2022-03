I legnanesi sul palco del Teatro Storchi con "Ridere"

La compagnia teatrale I Legnanesi, presentano martedì 29 marzo presso il Teatro Storchi di Modena, lo spettacolo "Ridere", con Antonio Provasio, Enrico Dalceri e Lorenzo Cordara.

La compagnia è stata fondata da Felice Musazzi l'8 dicembre 1949 presso l'oratorio maschile del quartiere Legnarello a Legnano e proprio a questo deve gran parte del suo successo: essendoci solo attori uomini e dovendo recitare anche ruoli femminili, si travestivano, proponendo così al loro pubblico figure satiriche della tipica donna lombarda; sono difatti da sempre l'esempio più celebre di teatro en travesti in Italia. Gli attori de I Legnanesi, in origine non erano attori professionisti, né avevano frequentato scuole di teatro, la loro diversa provenienza sociale, assieme a elementi di satira e autoironia del loro lavoro "vero", aumentava la dose di comicità.