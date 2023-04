Lella Costa con "Se non posso ballare..."in scena all'Auditorium Levi Montalcini

Con lo spettacolo “Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione” che vede protagonista Lella Costa prosegue giovedì prossimo 20 aprile 2023 all’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola (MO) – in attesa della rassegna “Un circo contemporaneo all’antica” dal 28 aprile al 1° maggio - la stagione teatrale 2022/2023, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Inizio alle 21, biglietto intero 15 euro e ridotto 13 euro.

Lo spettacolo è ispirato al libro ‘Il catalogo delle donne valorose’ di Serena Dandini edito da Mondadori, ed è diretto da Serena Sinigaglia autrice anche del progetto drammaturgico; scrittura scenica Lella Costa e Gabriele Scotti; scene di Maria Spazzi; ambientazione sonora di Sandra Zoccolan; disegno luci di Roberta Faiolo; costumi di Antonio Marras. Un progetto a cura di Mismaonda prodotto da Centro Teatrale Bresciano e Teatro Carcano, partner The Circle Italia.

Info e prenotazioni

Auditorium Rita Levi Montalcini, Via 29 Maggio, 4 - 41037 Mirandola (MO) Tel. 0535.22455

Si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it, telefonando al numero 0535/22455 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp al numero 333/2455605. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo o pagati con bonifico bancario pena l’annullamento della prenotazione.