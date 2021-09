Lemon Therapy, l’adolescenza in scena a Maranello

Mercoledì 8 settembre alle 20.30 all’Auditorium Enzo Ferrari è in programma “Lemon Therapy”, spettacolo teatrale dell'associazione Quinta Parete dedicato in particolare ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni ma adatto a tutte le generazioni, interpretato da Enrico Lombardi e Alice Melloni. Uno spettacolo che affronta in modo leggero ma non superficiale il tema dell’adolescenza, della scoperta di sé e dell’incontro con l’altro: una stagione della vita in cui il desiderio è di essere contemporaneamente come tutti gli altri e come nessun altro. E' quella fase precaria dell’esistenza dove l’identità appena abbozzata gioca tra il non sapere chi si è e la paura di non riuscire a essere ciò che si sogna.

Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria (cultura@comune.maranello.mo. it tel. 0536240020), per partecipare è richiesto il Green Pass.

