Come nasce una graphic novel? Leo Ortolani ospite alla Biblioteca Delfini

Sabato 19 febbraio 2022 alle ore 17 si terrà un nuovo incontro della rassegna letteraria alla Bigblioteca Delfini. Un appuntamento dedicato al fumetto con un ospite del'eccezione, Leo Ortolani.

"È il fumetto, bellezza" il titolo dell'incontro. L'arte sequenziale (altrimenti detta fumetto) sta conoscendo una nuova età dell'oro. Ma come nasce una graphic novel? E che rapporto c'è tra testi e immagini, tra sceneggiatore e disegnatore?. Conduce Stefano Ascari.

L'incontro si svolge in presenza presso la Biblioteca Delfini, ingresso libero senza prenotazione. Per partecipare in presenza è necessario il Green pass rafforzato

Leo Ortolani

Conosciuto come il "papà" di Rat-Man, Ortolani è tra i più importanti fumettisti e sceneggiatori italiani, autore di una nutrita serie di graphic novel pubblicate da Bao, De Agostini e Feltrinelli. Tra le più recenti: Cinzia (2018), Luna 2069 (2019), Andrà tutto bene (2020) e Blu tramonto (2021).