"Leonardo da Vinci nella Storia della scienza" all'Accademia di Scienze, Lettere, Arti

Venerdì 2 dicembre, alle ore 15.30 all’Accademia di Scienze, Lettere, Arti (corso Vittorio Emanuele II, 59 a Modena), in collaborazione con Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti, si terrà una conferenza e una tavola rotonda dal titolo Leonardo da Vinci nella Storia della scienza a duecento anni dalla morte di Giovanni Battista Venturi (1746-1822).

Ingegnere, architetto, tecnologo, costruttore di macchine ma anche soprattutto artista. In quale ordine dovrebbero essere elencati questi titoli riferendoli a Leonardo da Vinci? Quale potrebbe essere il ruolo svolto da Leonardo nella storia della scienza? La complessa figura di Leonardo è stata ricostruita diversamente in epoche differenti. Il contributo di Leonardo alla storia della scienza è stato riscoperto e valorizzato dal fisico Giovanni Battista Venturi (1746-1822) che nel 1797 pubblicò a Parigi l’Essai sur les ouvrages physico-mathématiques de Léonard de Vinci. Leonardo ancora oggi offre l'occasione per riflettere su come discipline tecnico-scientifiche e artistico-umanistiche appaiano strettamente interconnesse.

La conferenza introduttiva del professor Enrico Giannetto si soffermerà sull’analisi del ruolo di Leonardo nella rivoluzione scientifica proposta dal grande epistemologo e storico della scienza Pierre Duhem, mentre la tavola rotonda si concentrerà sul ruolo di Venturi nella scoperta e valorizzazione dell’opera scientifica di Leonardo, con l’intento di individuare l’influenza prodotta dalla circolazione dei manoscritti leonardiani nei confronti della nascita e degli sviluppi della scienza moderna galileiana. Programma Introducono Maria Franca Brigatti, Presidente della Sezione di Scienze fisiche, matematiche e naturali Giorgio Montecchi, Presidente della Sezione di Storia, Lettere, Arti Gino Tarozzi, Presidente della Nuova Fondazione Rossana e Carlo Pedretti

Ore 16 Enrico Giannetto, Docente di Storia della Scienza nell’Università di Bergamo “Pierre Duhem e la rivalutazione del ruolo di Leonardo nella rivoluzione scientifica”

Ore 17 Tavola rotonda “Giovanni Battista Venturi (1746-1822) e la riscoperta dell’opera scientifica di Leonardo” presiede Sara Taglialagamba, Università di Urbino Carlo Bo interventi di: Antonio Becchi, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte di Berlino Roberto Marcuccio, Biblioteca Panizzi Margherita Melani, Università di Urbino Carlo Bo Fondazione Rossana & Carlo Pedretti

La Fondazione Rossana e Carlo Pedretti è nata con lo scopo di preservare, studiare e promuovere sia la straordinaria attività di studio e ricerca del professor Carlo Pedretti (1928-2018) - uno dei maggiori esperti della vita e delle opere di Leonardo da Vinci -, sia il patrimonio storico, culturale e artistico della Fondazione stessa. L’attività ordinaria della Fondazione si svolge presso la Villa di Castelvitoni (nella vicina Lamporecchio), già abitazione del professor Carlo Pedretti, ora sede della Fondazione medesima ma anche luogo in cui si conserva la Biblioteca e l’Archivio Pedretti. Al fine di perseguire gli scopi della Fondazione Pedretti, la sede di Vinci (inaugurata il 15 dicembre 2018, presso la villa già Baronti-Pezzatini, completamente ristrutturata) costituisce il centro espositivo adibito a mostre temporanee, eventi, conferenze e attività didattiche. Posta al centro del paese natale di Leonardo, la villa è circondata da un ampio giardino; sul fronte presenta una piazza intitolata a Carlo Pedretti, ornata con un mosaico ispirato alla Sala delle Asse del Castello Sforzesco e l’installazione di una fontana “pannicolata” su ideazione dello stesso Carlo Pedretti e realizzata a cura dell'architetto Oreste Ruggiero. Dopo la prima mostra, “Leonardo disegnato da Hollar” (16 dicembre 2018 – 5 maggio 2019), numerose sono state e saranno le esposizioni in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio e di ambito nazionale e internazionale.

