Letteratura e cinema si incontrano nell'edizione 2021 del Buk film Festival

Nel segno di cinema e letteratura torna in presenza BUK Festival 2021, in cartellone a Modenae a Sassuolo, nell’arco di un mese, da sabato 22 maggio a domenica 20 giugno, per iniziativa dell’Associazione Progettarte e per la direzione artistica del fondatore, Francesco Zarzana. Il festival con duplice vocazione letteraria e cinematografica, si articolerà in una prima fase di cineproiezioni e incontri BUK Film Festival, di scena in presenza nel fine settimana di sabato 22 e domenica 23 maggio, seguita dallapremière del docufilm di produzione, “L’incanto e la delizia”, in programma al Palazzo Ducale di Sassuolo sabato 5 giugno, e da una prestigiosa anteprima domenica 6 giugno a Modena,“La commedia … che move il sole e l’altre stelle”, prodotto daMo-Mus (Modena Musica) con la partecipazione straordinaria dell’attore Cesare Bocci. Infine, sabato 19 e domenica 20 giugno a Modena, nel Laboratorio Aperto, spazio alla 14^ edizione di BUK Festival, la kermesse dedicata alla piccola e media editoria nazionale.

"Con entusiasmo, con orgoglio e senso di responsabilità per il ruolo di “apripista” al ritorno in presenza degli eventi culturali e di spettacolo – spiega il direttore artistico Francesco Zarzana – ma anche con la consapevolezza di dover garantire al nostro pubblico la massima sicurezza nella fruizione di ogni appuntamento, BUK Festival si ripresenta dal 22 maggio al 20 giugno con un cartellone articolato ed esteso nel tempo. Un mese per ritrovare il gusto del palcoscenico, l’emozione del ritorno al cinema, il piacere degli incontri con gli autori e gli artisti. Siamo grati e speranzosi di questa opportunità che cercheremo di cogliere in simbiosi col pubblico, per sostenere in prima fila la ripresa culturale a Modena e nel Paese. E non nascondo una certa emozione per l’anteprima dantesca, legata ad un evento straordinario che debutterà anticipando la kermesse letteraria di BUK:festeggiare Dante in maniera così alta ci ricorda l’importanza della cultura quale momento di vera rinascita".

"Buk festival – commenta l’Assessore alla Cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi – è un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale di Modena, una città sempre più attrattiva e in grado di progettare eventi culturali importanti. A me piace definirla una città pensante. Un festival come questo, di nuovo in presenza, è un segnale di ripresa non scontato: come amministrazione, abbiamo sostenuto e accompagnato le associazioni culturali che non hanno mai interrotto il lavoro di progettazione e immaginazione e questo ci permette, oggi, di essere pronti e di riprendere le attività per continuare a offrire alla città momenti culturali di alto profilo. Buk, inoltre – conclude l’assessore – con il suo incontro di linguaggi culturali diversi, incarna una delle cifre culturali della nostra città che tra i suoi tratti distintivi proprio la contaminazione dei linguaggi”.

La partecipazione a tutti gli eventi del BUK Film Festival è libera con prenotazione obbligatoria scrivendo a segreteria@progettarte.org oppure telefonando al 3519117995 per le due proiezioni di Modena, mentre per Sassuolo ci si iscrive online. Per assistere alla anteprima del 6 giugno “La commedia … che move il sole e l’altre stelle” è previsto un ingresso con contributo libero a partire da 10 €. Prenotazione obbligatoria presso modenamusica@gmail.com tel. 3394706734.