"Lettere anonime per un camminatore", storia e suggestioni al Castello di Levizzano

Venerdì 31 luglio, dalle ore 18 alle 21,15, al Castello di Levizzano Rangone si svolgerà “Lettere anonime per un camminatore, percorso itinerante solitario con guida sonora”, una passeggiata immersiva di 20 minuti in cui lo spettatore-camminatore sarà accompagnato dalla suggestione di parole, musica e versi, a cura di “Amigdala - Festival periferico”.

Un'iniziativa originale e di grande suggestione data non solo dalle voci di attori o musicisti professionisti, ma anche da frammenti vocali di chi il paese di Levizzano lo vive ogni giorno, cioè i suoi abitanti, intervistati per l’occasione. Lo spettatore sarà accolto nella corte del castello da un’operatrice che gli fornirà un MP3 al quale potrà collegare le cuffie del suo telefono cellulare. Sarà poi invitato a mettersi in cammino, relazionandosi contemporaneamente con il paesaggio che lo circonda e le musiche, le voci ed i versi registrati per questo suo viaggio immersivo. Le voci in cuffia racconteranno i luoghi percorsi, regalando al camminatore una conoscenza nuova, più profonda e coinvolgente.

La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria allo 059 8777673 (ore 9,30-18) o alla mail: info@collettivoamigdala.it. Obbligo di mascherina. Nella stessa serata di venerdì, apertura straordinaria, dalle ore 20 alle 22, del museo Rosso Graspa, ospitato all’interno del castello (info tel. 059 758836).