Letture, animazioni e mercati, weekend di appuntamenti a Maranello

Un altro fine settimana di iniziative natalizie a Maranello, proposte dal Consorzio Maranello Terra del Mito e dall’amministrazione comunale. In programma letture e spettacoli per bambini, mercati e animazioni itineranti. Si parte alla Biblioteca Mabic, che ospita due giorni di appuntamenti: venerdì 15 dicembre alle ore 17 “Santa Lucia”, letture per bambini in inglese e giapponese e creazione di un pupazzo di neve con carta e cartoncini colorati. Sabato 16 alle 11 le “Storie di Natale”, lettura a cura dell’Associazione Librarsi per i bambine e bambini dai 3 ai 6 anni e alle 17 “C’era una volta il Natale”, i racconti di Mamma Oca nelle Storie “tra piume e fiocchi di neve”, narrazione a cura di Teatro dell’Orsa.

Domenica 17 in Piazza Libertà per tutta la giornata dj set, mercato ambulante dell’Associazione il Bel mercato come una volta e i mercatini natalizi dell’arte e dell’ingegno, dei commercianti e delle associazioni. In programma anche giochi per bambini, la pista di pattinaggio e, dalle 15.30 alle 18.30 l’animazione itinerante “lanterne luminose”. Allo Spazio Culturale Madonna del Corso è aperta la mostra “Ritratti: il Drake” con le foto di Enzo Giovanelli dedicate a Enzo Ferrari (da venerdì a domenica dalle 10 alle 21), mentre l’Auditorium Enzo Ferrari propone durante il weekend il film “Ferrari” di Michael Mann.