A lezione di etichetta con l'esperto di nutrizione Gianpaolo Usai

Sabato 11 Maggio 2024si terrà a Modena il terzo corso di formazione dal vivo “A lezione di etichetta” a cura del portale ciboserio.it. Una giornata di workshop formativo indirizzata a tutti i professionisti della salute che vogliono approfondire la tematica della lettura delle etichette, la conoscenza delle info nutrizionali degli alimenti, della filiera e delle tecnologie produttive dei prodotti alimentari oggi in commercio. Il workshop di formazione è aperto a tutti. Data la sua natura fortemente divulgativa e informativa è consigliato anche ai consumatori attenti al proprio stile di vita e all’alimentazione sana.

Il corso ha un costo di 60 euro, si tiene a Modena presso la Sala G. Ulivi in viale Ciro Menotti 137 e prevede un numero massimo di 90 partecipanti. Verrà rilasciato a ciascun partecipante l’attestato di partecipazione e il materiale didattico del corso in formato PDF (slides). Il corso sarà tenuto da Gianpaolo Usai, fondatore del sito sulla educazione alimentare e spesa consapevole ciboserio.it.

Gianpaolo Usai, esperto di nutrizione ed etichettatura alimentare, si occupa dello sviluppo di progetti di educazione alimentare in tutta Italia ed è autore di testi di riferimento sulla spesa consapevole quali Inganno Alimentare (2015) e Cibo Serio (2016). Il relatore è diplomato in Nutrizione presso CNM Italia, collabora con il network di professionisti della salute de L’Altra Medicina e della Medicina di Segnale. Scrive sul quotidiano online L’Indipendente.



L’orario delle lezioni è dalle 9 alle 17.30, con pausa pranzo dalle 13 alle 14.

Il programma prevede, tra le tante cose, approfondimenti sulla lettura delle etichette; marketing, pubblicità e diciture ingannevoli; tracciabilità della filiera dei prodotti; claims nutrizionali e della salute presenti in etichetta; differenze tra Biologico UE e Non-UE; tecnologie produttive degli alimenti; etichettatura europea Nutri-Score; etichettatura italiana Nutrinform Battery Novel Food della UE (farine di insetti, carne coltivata, ecc).



E ancora le APP per fare la spesa e mangiare sano; pesticidi e limiti massimi negli alimenti; additivi alimentari, zuccheri e dolcificanti; filiera corta, piccoli produttori e acquisto locale in Italia (GAS, mercati cittadini, ecc.) e il piatto sano dell’Università di Harvard (piatto unico).

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa tramite telefono o e-mail: 349 8702996 - info@ciboserio.it.