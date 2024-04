Alla scoperta dei personaggi più famosi nei quadri dei grandi pittori italiani

Nel corso dei secoli, figure di spicco come re e principesse, illustri letterati, venerati santi, valorosi condottieri e donne di eccezionale bellezza sono state catturate attraverso l'arte del ritratto, lasciandoci un patrimonio culturale inestimabile che attraversa le epoche, da Leonardo da Vinci a Giovanni Boldini. Questi ritratti, realizzati dai più celebri artisti della storia, fungono da ponte tra il passato e il presente, permettendoci di affacciare uno sguardo sulla vita, la società e la moda di tempi lontani.



Un esempio è il ritratto di Cecilia Gallerani di Leonardo, che rivela non solo la sua bellezza ma anche l'innovazione artistica di Leonardo. Similmente, il ritratto di Carlo V di Tiziano trasmette potere e autorità. Boldini, con i suoi ritratti di donne eleganti, riflette le tendenze della moda del suo tempo. Questi ritratti celebrano importanti figure storiche, offrendoci uno sguardo sulla vita e la cultura di ere passate.

Emilia Romagna in Tour organizza una lezione online su questo tema in programma lunedì 22 aprile alle 20.30. Il link per partecipare verrà inviato il giorno dell'evento.