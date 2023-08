Rientro dalle ferie, a Carpi una lezione di pilates gratuita

Il ritorno dalle vacanze può rivelarsi un periodo foriero di stress e nervosismo: ricominciare con i ritmi quotidiani, spesso frenetici, dopo un periodo di riposo, non è infatti semplice per nessuno. Per questo, giovedì 31 agosto alle ore 19.45, presso il Centro sociale Guerzoni di Carpi, le Farmacie San Giuseppe Artigiano e Santa Chiara di Carpi promuovono, in collaborazione con AMO – Associazione Malati Oncologici, una lezione di pilates gratuita, per ritrovarsi insieme praticando un’attività salutare e rilassante.

A guidare i partecipanti – ai quali si consiglia di munirsi di tappetino - sarà l’insegnante Serena Marchetto.

Il pilates è una ginnastica di tipo rieducativo, focalizzato sul controllo della postura – tramite la "regolazione del baricentro" – a sua volta necessario a guadagnare maggiore armonia e fluidità nei movimenti. Dovrebbero trarre vantaggio dall'esecuzione regolare di pilates soprattutto la colonna vertebrale e il controllo dell'equilibrio. Inoltre il pilates segue rigorosamente principi fondati su una precisa base filosofica e teorica: non si tratta quindi di un semplice insieme di esercizi, ma di un vero metodo che, negli ultimi sessant’anni di pratica e osservazione, si è sviluppato e perfezionato continuamente. Tra i benefici del praticarlo, l’affinamento di flessibilità, forza, resistenza, controllo ed equilibrio. Ma anche respirazione, concentrazione mentale e connessione mente-corpo.

“Quella del ‘Piates con i tuoi farmacisti’ è diventato ormai un appuntamento fisso, quasi un rito per ritrovarsi dopo le ferie – commenta Delia Caramaschi, Direttrice della Farmacia San Giuseppe Artigiano – che viene partecipato con allegria da tantissime persone di ogni età. Un incontro che è diventato una bellissima abitudine, così come bellissima è la collaborazione con AMO, e la disponibilità dei volontari del Circolo Guerzoni. Come farmacisti prestiamo un servizio che, per moltissime persone, non si limita soltanto a fornire il medicinale prescritto, o il prodotto e il servizio richiesti, ma va ben oltre: per chi si rivolge a noi siamo fonte prima di tutto di ascolto, poi di consiglio, ovviamente in collaborazione e in rete con i servizi sanitari del territorio. La farmacia è, insomma, sempre di più, una farmacia dei servizi, che segue le persone sia prima che entrino sia una volta che sono uscite (a questo proposito, quante volte ci capita di effettuare consegne a domicilio ad anziani che per motivi diversi non possono spostarsi!). Occasioni di incontro all’esterno, come questa sessione di pilates, rappresentano una modalità divertente, rilassante e amichevole di portare avanti quel dialogo e quella conoscenza che non si esaurisce certo davanti al bancone della farmacia.”

In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato. Per informazioni è possibile chiamare il numero 059.683599, oppure scrivere un messaggio tramite WhatsApp al numero 376.1477167. Per ulteriori informazioni consultare pagina il sito www. farmaciasangiuseppeartigiano. it e la pagina Facebook Farmacie San Giuseppe Artigiano e Santa Chiara - Carpi.