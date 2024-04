In bici senza rotelle tra giochi e musica con i Genitori ECOattivi

"Vorreste insegnare ai vostri figli ad andare in bici o a migliorare, ma avete qualche difficoltà? Proviamoci insieme". E' l'invito dell'associazione Genitori ECOattivi che ha organizzato una mattinata di condivisione di tecniche e giochi domenica 7 aprile dalle 10 all 12 vicino alle gradinate del Novi Sad. Imparare ad andare in bici per i bambini, tra qualche gioco, musica e buona compagnia, magari sarà più facile.

L'evento si terrà in concomitanza della tradizionale asta delle biciclette recuperate. Ci sarà la possibilità di provare gratuitamente anche qualche bici Cargo.