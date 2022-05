Le lezioni del sima: un convegno multidisciplinare sull’impatto del terremoto sotto vari aspetti

In occasione della ricorrenza del decennale del sisma che ha duramente colpito l’Area Nord del territorio modenese, sabato 21 maggio il Comune di Mirandola ospiterà un convegno multidisciplinare aperto al pubblico volto a focalizzare l’impatto del terremoto medesimo sotto molteplici aspetti.

L’incontro si svolge a partire dalle 9:30 presso il giardino della ex Cassa di Risparmio, in piazza Matteotti.

Si tratta di un evento – che vedrà la partecipazione di una serie di autorità, compreso il presidente della Commissione Nazionale Grandi Rischi, docenti universitari, medici, etc. - in cui ad essere focalizzati saranno: le cause di un fenomeno così disastroso, la geologia del territorio, la ricostruzione, manche l’impatto che il sisma ha avuto sulla comunità, dal punto di vista economico, sociale e della salute.

Tutti gli eventi in programma relativi al decennale sisma 2012, possono essere consultati sul sito https://www.comune.mirandola.mo.it/decennale-sisma-2012.