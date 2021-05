"Fidel Castro e la rivoluzione cubana": le lezioni di storia di Laterza si chiudono a Modena

Dopo aver attraversato nove dei principali teatri in Italia, Lezioni di Storia di Editori Laterza si chiude domenica 16 maggio al Teatro Storchi di Modena con l’ultimo appuntamento dedicato al politico, militare e statista cubano Fidel Castro a cura del docente Loris Zanatta.

La lezione, dal titolo Fidel Castro e la rivoluzione cubana, sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma AuditoriumPlus a partire dalle ore 8.00 (disponibile fino a mercoledì 30 giugno 2021 dal momento dell’acquisto), mentre alle ore 18.00 sarà il momento della live chat con il docente Loris Zanatta e lo scrittore Paolo Di Paolo, in diretta sui canali Facebook e Youtube di Editori Laterza, Auditorium Parco della Musica di Roma e sulle pagine Facebook di ERT Fondazion.

Sono tanti i modi attraverso cui gli uomini hanno preso il potere: con la violenza o con la persuasione, in gruppi o con la prevalenza di un leader, in nome di un ideale o per discendenza familiare, in un giorno o nell’arco di anni… In questa serie di dieci lezioni si sono ripercorsi i momenti decisivi in cui i protagonisti della storia sono arrivati al governo nelle più diverse latitudini, dall’Europa all’America Latina, dal Nord Africa alla Cina.

La lezione : Nella sua lezione, Loris Zanatta, docente di Storia dell’America Latina presso l’Università di Bologna, si concentra sulla rivoluzione cubana: all’alba del 2 dicembre 1956 Fidel Castro, Ernesto Che Guevara e un drappello di giovani “barbudos” sbarcano sulle coste di Cuba. È l’inizio di un’avventura che gli stessi protagonisti trasformeranno in leggenda...

Il docente : Loris Zanatta insegna Storia dell’America Latina all’Università di Bologna. Ha pubblicato numerosi studi in Italia e all’estero, tra i quali: Il peronismo (Carocci, Roma 2008); Eva Perón. Una biografia politica (Rubettino, Soveria Mannelli 2009); Il populismo (Carocci, Roma 2013); I sogni imperiali di Perón (libreriauniversitaria.it, Padova 2016); Fidel Castro, l’ultimo “Re cattolico” (Salerno Editrice, Roma 2020).