Liberatutti, le derive dello sport in chiave comica in scena a San Prospero

Vincere, sempre, a qualsiasi costo: dalla scuola agli hobby, fino alle relazioni affettive, tutto viene vissuto come competizione, un’occasione irrinunciabile per affermare il proprio valore rispetto agli altri, in un’eterna gara dalla quale non c’è uscita, e in cui le opzioni sono soltanto due, quella di vincente o perdente.

Ma lo sport non è, o non dovrebbe anche essere, prima di tutto, gioco? E che fine fanno, in questa spasmodica ricerca del primato, elementi indispensabili come la collaborazione, la creatività, la libertà di sperimentare? E dove è finito il tempo per imparare? E quello per sbagliare, una via per l’apprendimento?

Questo è solo un assaggio di LIBERATUTTI, la commedia della compagnia ScenaMadre e co-prodotta da Gli Scarti che, sabato 2 dicembre alle ore 20.45, costituirà il secondo degli spettacoli di Epochè, la nuova stagione del teatro partecipato di TiPì all’Auditorium Volmer Fregni di San Prospero. Questo appuntamento si vuole rivolgere in maniera trasversale a tutte le età, e per questo, ragazze e ragazzi dagli 11 ai 18 anni potranno acquistare il biglietto al prezzo ridotto di 2 euro, per il quale è consigliata la prenotazione.

LIBERATUTTI - Selezione In-Box verde 2023, scritto e diretto da Marta Abate e Michelangelo Frola, con Simone Benelli, Francesco Fontana|Damiano Grondona, Chiara Leugio E Sofia Pagano - vuole ridere e far ridere di certi aspetti dello sport, di alcune cose che si sentono e si vedono negli spogliatoi, in campo, nei film e sui giornali sportivi e che, senza volerlo, hanno un notevole potenziale comico, perché sono quasi sempre parole e azioni spinte all’eccesso. In scena due ragazze e due ragazzi in fissa con lo sport e la voce di un allenatore che sogna un cambiamento.

La stagione teatrale di TiPì è diretta da Irma Ridolfini e Paolo Zaccaria e promossa dall’Associazione Nahìa insieme al Comune di San Prospero con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

L’appuntamento successivo sarà, domenica 17 dicembre, quello con Bianca Stella / Ballata per piccole cose, la storia sulla nascita dell’amicizia tra due donne apparentemente molto diverse. La biglietteria è aperta mercoledì dalle ore 18.30 alle 19.30 e un’ora prima degli spettacoli.

