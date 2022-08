La Grande Fuga degli animali liberati, come ogni Ferragosto fra i castagni di Zocca

Una nuova iniziativa dei volontari del Centro Fauna Il Pettirosso è in programma il 15 agosto alle ore 17 (orario indicativo) a San Giacomo di Zocca, presso il Museo del Castagno. Numerosi rapaci allevati, curati o riabilitati presso il Centro Fauna saranno liberati in questa cornice di secolari castagni. Rapaci, ma anche ghiri, ricci, e probabilmente qualche capriolo.

Per i bambini sarà una gioia, pronti a carpire il fruscio silenzioso di un battito d'ali, o scorgere la veloce corsa di un ghiro su per una corteccia di un castagno nel bosco, o la goffa andatura di un riccio che corre a nascondersi sotto alle felci.

Oramai questa iniziativa vede arrivare persone da fuori provincia e talvolta da fuori regione. L'iniziativa è frutto di un'intensa attività e di mille attenzioni dei volontari, e di tutti quei sostenitori che vanno ad ingrossare le fila del popolo del Pettirosso, che ogni volta con un loro segno permettono tutto.

"La Grande Fuga" è il nome azzeccato dell'evento che arriva alla sua 12° edizione, nome nato proprio per l'elevato numero di animali che verranno anche quest'anno liberati per incominciare una nuova vita. E come tutti gli anni saranno proprio quelli che parteciperanno a librarli nel cielo per vederli volteggiare per l'ultima volta prima di sparire dietro ad un crinale o nel fitto del bosco.

Anche quest'anno al Centro Il Pettirosso sono entrati già 4000 animali e non siamo ancora alla fine dell'anno. Sono numeri importanti, numeri destinati ad aumentare, importanti come quelli delle liberazioni.